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Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
18:36 • 3266 просмотра
Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира
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Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

Киев • УНН

 • 3272 просмотра

Александр Усик прибыл на стадион "Уэмбли" для боя против Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец будет защищать пояса WBA, WBC, WBO и попытается вернуть титул IBF, который принадлежит Дюбуа.

Усик – Дюбуа 2: текстовая трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира

УНН начинает текстовую онлайн-трансляцию чемпионского боя украинца Александра Усика против британца Даниэля Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира. Украинец будет защищать пояса WBA, WBC и WBO и попытается вернуть себе титул IBF, который был вынужден сделать вакантным - он принадлежит Дюбуа.

22:35

Обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа прибыл на стадион "Уэмбли".

22:30

Мировые звезды прибывают на стадион "Уэмбли". В частности, были замечены британский шеф-повар Гордон Рамзи, боксер Хамза Шираз, глава Главного управления развлечений в Саудовской Аравии Турки Алалших, а также поединок посетит бывший промоутер Усика Александр Красюк.

"Благослови тебя Господь, брат. Удачи тебе", - написал Красюк в Instagram.

Также на стадион прибыл актер Джейсон Стэйтем.

22:00

До главного боя остается еще два боя в андеркарде. Перед этим грузин Лаша Гурули победил нокаутом в 5 раунде британца Джеймса Фрэнсиса. Во втором поединке андеркарда аравиец Аадам Хамед победил аргентинца Эсекиеля Грегореса.

В третьем бою украинский супертяжеловес Владислав Сиренко уступил британцу Соломону Дакресу в андеркарде поединка Усик – Дюбуа.

Старт боя начался в равной борьбе, однако в следующих раундах британец включился и начал забирать раунд за раундом – работал первым номером и наносил раз за разом точные удары. В итоге – единогласная победа британца единогласным решением судей: 99:91, 98:92, 99:92, которая стала первой для украинца в карьере.

21:25

Александр Усик уже прибыл на стадион "Уэмбли", где состоится бой. До поединка остаются считанные часы.

Усик прибыл на стадион вместе со своим талисманом - осликом Иа, которого Усику подарила его дочь Елизавета перед вторым боем против Энтони Джошуа. Игрушка была приобретена в Диснейленде в Париже, а талисманом она стала уже после полномасштабного вторжения России в Украину.

Реванш Усика и Дюбуа станет "самым дорогим" боем: что известно о рекордных гонорарах14.07.25, 20:35 • 5814 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Париж
Украина
Александр Усик
Tesla
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