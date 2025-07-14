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Реванш Усика и Дюбуа станет "самым дорогим" боем: что известно о рекордных гонорарах

Киев • УНН

 • 2382 просмотра

19 июля состоится реванш между боксерами Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя превысит 200 миллионов долларов, из которых Усик получит 132,28 млн, а Дюбуа – 71,22 млн.

Реванш Усика и Дюбуа станет "самым дорогим" боем: что известно о рекордных гонорарах

19 июля состоится долгожданный реванш боксеров Александра Усика и Даниэля Дюбуа. На кону титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Общий призовой фонд боя составит более 200 миллионов долларов, из которых Усик получит рекордные 132,28 млн, а Дюбуа - 71,22 млн. Это самые большие гонорары в карьерах обоих боксеров, пишет УНН со ссылкой на Independent.

Детали

Прошло два года с момента их первой встречи, когда Усик одолел британца в девятом раунде. Тогда украинец вошел в историю как первый абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, получивший все четыре пояса. Тем временем Дюбуа стал новым чемпионом IBF, сенсационно нокаутировав Энтони Джошуа осенью на стадионе "Уэмбли". Именно там 19 июля он попытается повторить успех и взять реванш в поединке с Усиком. Начало боя ориентировочно в 23:30 по киевскому времени.

Призовой фонд

И хотя точные суммы вознаграждений доподлинно неизвестны, общий гонорар составит "чуть более 200 миллионов долларов, причем 65 процентов достанется Усику, а 35 процентов – Дюбуа". Итак, как объясняет издание, "Усик получит 132 миллиона долларов, а Дюбуа – 71 миллион долларов".

Эти суммы стали бы рекордными для каждого боксера. Усик, как сообщается, заработал 114 миллионов долларов в матче-реванше с Фьюри, а Дюбуа якобы заработал 4,6 миллиона долларов за бой с Джошуа – прежде чем его платный просмотр увеличил эту цифру до 13 миллионов долларов.

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Алена Уткина

Алена Уткина

спорт
Александр Усик
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