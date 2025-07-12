Чемпиона мира по боксу арестовали во Флориде: подробности
Киев • УНН
Чемпиона мира по боксу по версии WBA в легком весе Джервонту Дэвиса арестовали во Флориде по обвинению в домашнем насилии. Это уже не первый подобный инцидент с его участием.
Чемпион мира по боксу по версии WBA в легком весе Джервонта Дэвис арестован во Флориде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BoxingScene.
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Отмечается, что полиция задержала боксера в 03:35 в пятницу, 11 июля. Предварительное обвинение "Избиение – домашнее насилие", размер залога будет определен позже.
Отметим, что в 2022 году Джервонту уже арестовывали за домашнее насилие. Правда, тогда его девушка отказалась от обвинений.
Добавим, что Джервонта Дэвис провел на профессиональном ринге 31 бой, в которых одержал 30 побед (28 нокаутом) и потерпел одно поражение.
Напомним
В сентябре прошлого года украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Впоследствии боксер сообщил, что "произошло недоразумение, которое быстро разрешилось".
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