Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик затриманий в аеропорту Кракова. Про це повідомив Жан Беленюк, причини арешту та подальші дії щодо спортсмена наразі невідомі.
Українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Про це повідомив український спортсмен і політик Жан Беленюк, передає УНН.
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"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", — заявив Беленюк.
Наразі немає додаткової інформації про причини затримання чи подальші дії щодо Усика.
Представники боксера та українська влада поки не коментували ситуацію. Подробиці інциденту уточнюються, і чекається на офіційну заяву від польської сторони та представників Усика.
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