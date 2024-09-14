Усик заявив, що хоче стати міністром спорту
Київ • УНН
Український боксер Олександр Усик висловив бажання стати міністром спорту. Він хоче працювати з дітьми, навчаючи їх спорту, психології та здоровому способу життя.
Український боксер Олександр Усик в інтервʼю польському каналу Kanał Sportowy розповів, що хотів би стати міністром спорту України та стане ним, передає УНН.
Працювати з дітьми не тільки у спорті, а й у навчанні – психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, хто і що говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх тому, що можу. Я б з задоволенням став міністром спорту – я стану ним
Нагадаємо
Цього року 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі розділеним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBC, IBF і WBO.
Згодом боксер Тайсон Ф'юрі офіційно активував пункт про реванш, щоб зустрітися з українцем Олександром Усиком.
Бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня цього року в Саудівській Аравії.