Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі
Київ • УНН
Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі розділеним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBC, IBF і WBO.
Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. Про це пише УНН, посилаючись на трансляцію поєдинку.
Деталі
Український боксер Олександр Усик здобув історичну перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії.
Бій завершився роздільним рішенням суддів на користь Усика (115-112, 114-113 та 113-114).
Це визначне досягнення робить Олександра Усика першим боксером в історії, кому вдалося об'єднати усі чотири титули у надважкій вазі – WBA, WBC, IBF та WBO.
Додамо
Востаннє титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав Леннокс Льюїс в 1999 році, який завершив кар'єру після бою з Віталієм Кличком в 2003 році.
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