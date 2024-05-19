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Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі

Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі

Київ • УНН

 • 86398 перегляди

Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі розділеним рішенням суддів і став абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, об'єднавши титули WBA, WBC, IBF і WBO.

Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі. Про це пише УНН, посилаючись на трансляцію поєдинку.

Деталі

Український боксер Олександр Усик здобув історичну перемогу над британцем Тайсоном Ф'юрі, ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій ваговій категорії.

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Бій завершився роздільним рішенням суддів на користь Усика (115-112, 114-113 та 113-114).

Це визначне досягнення робить Олександра Усика першим боксером в історії, кому вдалося об'єднати усі чотири титули у надважкій вазі – WBA, WBC, IBF та WBO.

Додамо

Востаннє титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі у боксі мав Леннокс Льюїс в 1999 році, який завершив кар'єру після бою з Віталієм Кличком в 2003 році.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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