Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри

Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе. Об этом пишет УНН, ссылаясь на трансляцию поединка.

Детали

Украинский боксер Александр Усик одержал историческую победу над британцем Тайсоном Фьюри, став абсолютным чемпионом мира в супертяжелой весовой категории.

Бой завершился раздельным решением судей в пользу Усика (115-112, 114-113 и 113-114).

Это выдающееся достижение делает Александра Усика первым боксером в истории, кому удалось объединить все четыре титула в супертяжелом весе - WBA, WBC, IBF и WBO.

Добавим

Последний раз титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе в боксе имел Леннокс Льюис в 1999 году, который завершил карьеру после боя с Виталием Кличко в 2003 году.

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