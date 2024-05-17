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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов: видео

Киев  •  УНН

17 мая 2024, 13:23  •  2705 просмотра

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Тайсон Фьюри и Александр Усик обменялись несколькими словами на пресс-конференции перед боем за титул чемпиона мира в тяжелом весе, причем Фьюри отказался смотреть Усику в глаза в битве взглядов.

Тайсон Фьюри отказался смотреть Александру Усику в глаза, когда два чемпиона мира встретились для битвы взглядов перед субботним боем за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, пишет УНН со ссылкой на BBC Sport.

Детали

Победитель станет первым абсолютным чемпионом дивизиона в эпоху четырех поясов и, пожалуй, самым выдающимся тяжеловесом поколения.

Но два чемпиона обменялись очень немногими словами на пресс-конференции перед боем в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, пишет издание.

Фьюри - шоумен, чьи выходки на таких мероприятиях на протяжении многих лет вызывали множество заголовков - сказал, что будет говорить кратко и будет милым, и, как указано, придерживался своих слов.

"Я готов. Мне нечего сказать. Я готов к хорошему бою. Будь он тяжелым или легким. В любом случае я готов", - заявил 35-летний британец.

Он поблагодарил Усика за согласие на бой. Когда его спросили, есть ли у него сообщение для украинца, Фьюри добавил: "Да благословит его Бог. Перед боем я помолюсь за него, чтобы мы оба благополучно покинули ринг".

Усик также не хотел участвовать в каких-то пустых разговорах перед боем. "Давайте творить историю. Достаточно", - сказал он.

Когда эти двое вышли на переднюю часть сцены для обязательной битвы взглядов, Усик стоял боком, но Фьюри вместо этого решил встретиться лицом к лицу с толпой.

Цыганский король надел шляпу-трилби на сотрудника службы безопасности, подпел под музыку, напряг мышцы и покинул сцену, указывает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
er-riyadЭр-Рияд
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
oleksandr-usykАлександр Усик
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