Ф'юрі відмовився дивитися Усику в очі у битві поглядів: відео
Київ • УНН
Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик обмінялися кількома словами на прес-конференції перед боєм за титул чемпіона світу у важкій вазі, причому Ф'юрі відмовився дивитися Усику в очі у битві поглядів.
Тайсон Ф'юрі відмовився дивитися Олександру Усику в очі, коли два чемпіони світу зустрілися для битви поглядів перед суботнім боєм за титул абсолютного чемпіона у важкій вазі, пише УНН з посиланням на BBC Sport.
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Переможець стане першим абсолютним чемпіоном дивізіону в епоху чотирьох поясів і, мабуть, найвидатнішим важковаговиком покоління.
Але два чемпіони обмінялися дуже небагатьма словами на пресконференції перед боєм в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, пише видання.
Ф'юрі – шоумен, чиї витівки на таких заходах упродовж багатьох років викликали безліч заголовків – сказав, що буде говорити стисло і буде милим, і, як вказано, дотримувався своїх слів.
"Я готовий. Мені нема чого сказати. Я готовий до гарного бою. Будь він важким чи легким. У будь-якому випадку я готовий", - заявив 35-річний британець.
Він подякував Усику за згоду на бій. Коли його запитали, чи є у нього повідомлення для українця, Ф'юрі додав: "Хай благословить його Бог. Перед боєм я помолюсь за нього, щоб ми обоє благополучно залишили ринг".
Усик також не хотів брати участь у якихось порожніх розмовах перед боєм. "Давайте творити історію. Достатньо", - сказав він.
Коли ці двоє вийшли на передню частину сцени для обов'язкової битви поглядів, Усик стояв боком, але Ф'юрі натомість вирішив зустрітися віч-на-віч з натовпом.
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