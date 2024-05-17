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Ф'юрі відмовився дивитися Усику в очі у битві поглядів: відео

Ф'юрі відмовився дивитися Усику в очі у битві поглядів: відео

Київ • УНН

 • 20690 перегляди

Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик обмінялися кількома словами на прес-конференції перед боєм за титул чемпіона світу у важкій вазі, причому Ф'юрі відмовився дивитися Усику в очі у битві поглядів.

Тайсон Ф'юрі відмовився дивитися Олександру Усику в очі, коли два чемпіони світу зустрілися для битви поглядів перед суботнім боєм за титул абсолютного чемпіона у важкій вазі, пише УНН з посиланням на BBC Sport.

Деталі

Переможець стане першим абсолютним чемпіоном дивізіону в епоху чотирьох поясів і, мабуть, найвидатнішим важковаговиком покоління.

Але два чемпіони обмінялися дуже небагатьма словами на пресконференції перед боєм в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, пише видання.

Ф'юрі – шоумен, чиї витівки на таких заходах упродовж багатьох років викликали безліч заголовків – сказав, що буде говорити стисло і буде милим, і, як вказано, дотримувався своїх слів.

"Я готовий. Мені нема чого сказати. Я готовий до гарного бою. Будь він важким чи легким. У будь-якому випадку я готовий", - заявив 35-річний британець.

Він подякував Усику за згоду на бій. Коли його запитали, чи є у нього повідомлення для українця, Ф'юрі додав: "Хай благословить його Бог. Перед боєм я помолюсь за нього, щоб ми обоє благополучно залишили ринг".

Усик також не хотів брати участь у якихось порожніх розмовах перед боєм. "Давайте творити історію. Достатньо", - сказав він.

Коли ці двоє вийшли на передню частину сцени для обов'язкової битви поглядів, Усик стояв боком, але Ф'юрі натомість вирішив зустрітися віч-на-віч з натовпом.

Циганський король одягнув капелюх-трилбі на співробітника служби безпеки, підспівав під музику, напружив м'язи і залишив сцену, вказує видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
er-riiadЕр-Ріяд
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
oleksandr-usykОлександр Усик
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