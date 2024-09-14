Усик заявил, что хочет стать министром спорта
Киев • УНН
Украинский боксер Александр Усик выразил желание стать министром спорта. Он хочет работать с детьми, обучая их спорту, психологии и здоровому образу жизни.
Украинский боксер Александр Усик в интервью польскому каналу Kanał Sportowy рассказал, что хотел бы стать министром спорта Украины и станет им, передает УНН.
Работать с детьми не только в спорте, но и в обучении - психология, здоровый образ жизни, думать своей головой, а не слушать, кто и что говорит. Я хочу работать со своими ребятами, со своими детьми для того, чтобы научить их тому, что могу. Я бы с удовольствием стал министром спорта - я стану им
Напомним
В этом году 19 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри разделенным решением судей и стал абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, объединив титулы WBA, WBC, IBF и WBO.
Впоследствии боксер Тайсон Фьюри официально активировал пункт о реванше, чтобы встретиться с украинцем Александром Усиком.
Бой-реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря этого года в Саудовской Аравии.