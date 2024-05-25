Усик - Ф'юрі: промоутер підтвердив активацію пункту про реванш і повідомив, коли очікувати бою
Київ • УНН
Тайсон Ф'юрі активував пункт про реванш, щоб знову битися з Олександром Усиком за титул чемпіона світу в суперважкій вазі, причому поєдинок має відбутися або наприкінці цього, або на початку наступного року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Боксер Тайсон Ф'юрі офіційно активував пункт про реванш, щоб зустрітися з українцем Олександром Усиком. Про це заявив американський промоутер Ф'юрі Боб Арум в інтерв'ю talkSPORT, пише УНН.
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Минулої суботи Ф'юрі програв Усику в Саудівській Аравії, завершивши свою безпрограшну серію і втративши титул WBC у важкій вазі.
Але Ф'юрі відчайдушно намагається якомога швидше поборотися за свої пояси, і його промоутер Арум оголосив, коли, скоріш за все, відбудеться матч-реванш.
"Існує пункт про реванш, і Тайсон скористався цим пунктом, і цей бій відбудеться або наприкінці року, або на початку наступного року. Він знову відбудеться в Ер-Ріяді. Це контракт, який підписали обидва бійці", - сказав Арум.
"Давайте подивимося, що станеться в матчі-реванші. Я думаю, що буде великий інтерес, і незалежно від того, виграєте ви чи програєте, мені б хотілося побачити Тайсона, який, я вірю, виграє матч-реванш", - додав він.
Однак поки неясно, чи зможе Ф'юрі битися з Усиком за всі чотири пояси, оскільки, як очікується, титул IBF стане вакантним, пише видання.
І Арум також заявив, що Ф'юрі може битися з Ентоні Джошуа наступного року.
Довгоочікуваний бій із Джошуа вже давно на підході, але угоду між промоутером Ф'юрі Френком Ворреном і промоутером Ей Джея Едді Гірном так і не було досягнуто, пише видання.
Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі22.05.2024, 00:53 • 21191 перегляд