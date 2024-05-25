Усик - Фьюри: промоутер подтвердил активацию пункта о реванше и сообщил, когда ожидать боя

Боксер Тайсон Фьюри официально активировал пункт о реванше, чтобы встретиться с украинцем Александром Усиком. Об этом заявил американский промоутер Фьюри Боб Арум в интервью talkSPORT, пишет УНН.

Детали

В прошлую субботу Фьюри проиграл Усику в Саудовской Аравии, завершив свою беспроигрышную серию и потеряв титул WBC в тяжелом весе.

Но Фьюри отчаянно пытается как можно скорее побороться за свои пояса, и его промоутер Арум объявил, когда, скорее всего, состоится матч-реванш.

"Существует пункт о реванше, и Тайсон воспользовался этим пунктом, и этот бой состоится либо в конце года, либо в начале следующего года. Он снова состоится в Эр-Рияде. Это контракт, который подписали оба бойца", - сказал Арум.

"Давайте посмотрим, что произойдет в матче-реванше. Я думаю, что будет большой интерес, и независимо от того, выиграете ли вы или проиграете, мне бы хотелось увидеть Тайсона, который, я верю, выиграет матч-реванш", - добавил он.

Однако пока неясно, сможет ли Фьюри сразиться с Усиком за все четыре пояса, поскольку, как ожидается, титул IBF станет вакантным, пишет издание.

И Арум также заявил, что Фьюри может сразиться с Энтони Джошуа в следующем году.

Долгожданный бой с Джошуа уже давно на подходе, но соглашение между промоутером Фьюри Фрэнком Уорреном и промоутером Эй Джея Эдди Хирном так и не было достигнуто, пишет издание.

Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе