Усик и Фьюри проведут бой-реванш за три основных пояса в супертяжелом весе

Британский боксер Тайсон Фьюри намерен провести реванш с Александром Усиком после поражения в поединке за абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Это подтвердил промоутер Фрэнк Уоррен, сообщает " Суспільне. Спорт", передает УНН.

детали

Реванш був узгоджений між Усиком і Ф'юрі в жовтні 2023-го. Він має відбутися восени цього року, вже без титулу IBF на кону.

Несмотря на слова Фьюри после боя, что он не уверен в своих планах на будущее, Уоррен убежден в том, что реванш состоится.

Он восстанавливается. (Фьюри) настроен таким образом, что хочет реванша. Он уже подписан, так что это произойдет заявил Уоррен.

Против Фьюри Усик будет защищать вновь обретенный пояс WBC, который принадлежал британцу с начала 2020 года. Титулы WBA и WBO он будет отстаивать уже третий раз после перехода в сверхтяжелую категорию.

Пояса IBF, полученного Усиком в первом поединке с Энтони Джошуа, украинца со своей стороны лишат - тот не успел провести его своевременную защиту по требованиям организации. За вакантный титул сразятся хорват Филипп Хргович и британец Даниэль Дюбуа.

Дополнение

До сих пор Усик лишь однажды проводил немедленные реванши в профессиональном боксе - против Энтони Джошуа в супертяжелом весе. Первый поединок 2021 года завершился единогласным решением судов в пользу украинца, повторный бой 2022-го - раздельным.

Напомним

Усик одержал победу над Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113 и 113-114) в первом в истории поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе за эпоху четырех поясов. Усик защищал чемпионские пояса WBA, WBO и IBF и отобрал титул WBC, который принадлежал Фьюри.

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