Ученый объяснил символ на боксерских перчатках Усика в бою с Фьюри

Символ на боксерских перчатках Александра Усика - это монограмма Иисус Христос с греческими лидерами "альфа" и "омега". Об этом рассказал на своей странице в фейсбуке глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает УНН.

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"Этому символу где-то 1600-1700 лет и если его кто-то наносит его на одежду, то только чтобы подчеркнуть, что уважает христианство и его основателя. Это главный и единственный релевантный пласт смыслов, который должен считать любой более-менее образованный в этих вопросах человек", - написал Дробович.

Он пояснил, что этот символ христианская церковь использует во всем мире, несмотря на то, что им пользуются другие группы лиц.

"Какие бы московитские маргиналы (некоторые называют даже какую-то движуху "Сорок сороков") не цепляли этот символ на себя, они даже близко не приблизятся к тому, чтобы ассоциироваться с этим знаком. Ведь по всему миру его инклюзивным владельцем является христианская церковь. Причем католики не менее охотно используют этот символ в архитектуре, гравюрах, украшениях и т.д., чем православные", - подытожил глава Украинского института национальной памяти.

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри