Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Украинский боксер Александр Усик (22-0-0 (14 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) стал лучшим боксером мира, независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring, пишет УНН.

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Новый рейтинг обнародован после победы Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте на выходных.

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Инуэ (27-0-0 (24 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) теперь на втором месте этого рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории. Теренс Кроуфорд из США) (40-0-0 (31 КО) WBA, WBC, WBO) - третий.

Усик стал первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе, победив Фьюри