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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри

Киев  •  УНН

20 мая 2024, 11:37  •  7646 просмотра

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Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик (22-0-0 (14 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) стал лучшим боксером мира, независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring, пишет УНН.

Детали

Новый рейтинг обнародован после победы Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте на выходных.

Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Инуэ (27-0-0 (24 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) теперь на втором месте этого рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории. Теренс Кроуфорд из США) (40-0-0 (31 КО) WBA, WBC, WBO) - третий.

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