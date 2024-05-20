Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории по версии The Ring после победы над Фьюри
Киев • УНН
Александр Усик стал лучшим боксером мира независимо от весовой категории (P4P) по версии журнала The Ring после победы над Тайсоном Фьюри в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе.
Украинский боксер Александр Усик (22-0-0 (14 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) стал лучшим боксером мира, независимо от весовой категории (P4P), по версии авторитетного журнала The Ring, пишет УНН.
Детали
Новый рейтинг обнародован после победы Усика над Тайсоном Фьюри в бою за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте на выходных.
Абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Инуэ (27-0-0 (24 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) теперь на втором месте этого рейтинга лучших боксеров независимо от весовой категории. Теренс Кроуфорд из США) (40-0-0 (31 КО) WBA, WBC, WBO) - третий.
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