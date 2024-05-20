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Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring після перемоги над Ф'юрі

Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring після перемоги над Ф'юрі

Київ • УНН

 • 15067 перегляди

Олександр Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.

Український боксер Олександр Усик (22-0-0 (14 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) став найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring, пише УНН.

Деталі

Новий рейтинг оприлюднено після перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за титут абсолютного чемпіона світу у гевівейті на вихідних.

Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе (27-0-0 (24 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) тепер на другому місці цього рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Теренс Кроуфорд зі США) (40-0-0 (31 КО) WBA, WBC, WBO) - третій.

Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі 19.05.24, 02:54 • 86398 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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