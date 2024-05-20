Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring після перемоги над Ф'юрі
Київ • УНН
Олександр Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії (P4P) за версією журналу The Ring після перемоги над Тайсоном Ф'юрі в бою за титул чемпіона світу в суперважкій вазі.
Український боксер Олександр Усик (22-0-0 (14 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) став найкращим боксером світу, незалежно від вагової категорії (P4P), за версією авторитетного журналу The Ring, пише УНН.
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Новий рейтинг оприлюднено після перемоги Усика над Тайсоном Ф'юрі у бою за титут абсолютного чемпіона світу у гевівейті на вихідних.
Абсолютний чемпіон у другій легшій вазі Наоя Інуе (27-0-0 (24 КО) IBF, WBA, WBC, WBO) тепер на другому місці цього рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Теренс Кроуфорд зі США) (40-0-0 (31 КО) WBA, WBC, WBO) - третій.
Усик став першим абсолютним чемпіоном у надважкій вазі, перемігши Ф'юрі 19.05.24, 02:54 • 86398 переглядiв