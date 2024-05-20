Науковець пояснив символ на боксерських рукавицях Усика у бою з Ф’юрі
Київ • УНН
За словами голови Українського інституту національної пам'яті, на боксерських рукавичках Олександра Усика був монограма Ісуса Христа з грецькими літерами альфа і омега - християнський символ 1600-1700-річної давнини, що символізує християнство та його засновника.
Символ на боксерських рукавицях Олександра Усика – це монограма Ісус Христос з грецькими лідерами "альфа" та "омега". Про це розповів на своїй сторінці у фейсбуці очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, передає УНН.
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"Цьому символу десь 1600-1700 років і якщо його хтось наносить його на одяг, то лише щоб підкреслити, що шанує християнство і його засновника. Це головний і єдиний релевантний пласт сенсів, який має зчитати будь-яка більш-менш освічена в цих питаннях людина", – написав Дробович.
Він пояснив, що цей символ християнська церква використовує у всьому світі попри те, що ним користуються інші групи осіб.
"Які б московитські маргінали (дехто називає навіть якусь двіжуху "Сорок сороков") не чіпляли цей символ на себе, вони навіть близько не наблизяться до того, щоб асоціюватися із цим знаком. Адже по всьому світу його інклюзивним власником є християнська церква. При чому католики не менш радо використовують цей символ в архітектурі, гравюрах, прикрасах тощо, ніж православні", – підсумував голова Українського інституту національної пам’яті.
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