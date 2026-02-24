Бред Пітт
Американський актор і продюсер
Бред Пітт (Вільям Бредлі Пітт) — американський актор і кінопродюсер, народився 18 грудня 1963 року в США. Він є одним із найвідоміших і найуспішніших акторів Голлівуду, відомий ролями в драматичних, пригодницьких і кримінальних фільмах.
Бред Пітт здобув світову популярність завдяки фільмам «Бійцівський клуб», «Сім», «Одинадцять друзів Оушена», «Троя» та багатьом іншим. Окрім акторської кар’єри, він активно займається продюсерською діяльністю та благодійністю.
1991
Перший великий успіх після ролі у фільмі «Тельма і Луїза»
1999
Світове визнання після виходу фільму «Бійцівський клуб»
2004
Виконав головну роль у фільмі «Троя»
2014
Як продюсер отримав «Оскар» за фільм «12 років рабства»
2020
Отримав «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану («Одного разу в Голлівуді»)
2025
Залишається однією з найвідоміших постатей світового кінематографа