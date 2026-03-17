В ОАЕ після удару дрона загорілося велике газове родовище
Київ • УНН
Безпілотник атакував спільне підприємство ADNOC та Occidental Petroleum у пустелі Руб-ель-Халі. Постраждалих немає, на місці працюють аварійні служби.
В Об'єднаних Арабських Еміратах після атаки безпілотника спалахнула пожежа на великому газовому родовищі Шах. Про це повідомили у пресслужбі влади Абу-Дабі, передає Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За офіційною інформацією, внаслідок інциденту постраждалих немає. На місці працюють пожежники та аварійні служби, які займаються ліквідацією загоряння.
Одне з найбільших газових родовищ країни
Родовище Шах розташоване в пустелі Руб-ель-Халі на заході від Абу-Дабі. Воно містить газ із високим вмістом сірки та розробляється спільним підприємством державної компанії Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) і американської Occidental Petroleum.
Атаки на енергетичну інфраструктуру регіону
Інцидент стався на тлі зростання атак на енергетичну інфраструктуру в регіоні Перської затоки. За останні тижні іранські дрони та ракети неодноразово завдавали ударів по об'єктах у регіоні на тлі війни між Іраном та союзниками США і Ізраїлю.
Минулого тижня ОАЕ тимчасово зупинили роботу нафтопереробного заводу в Рувайсі після пожежі, спричиненої атакою безпілотника. Також ключовий порт Фуджейра частково призупиняв роботу через подібний інцидент.
У нафтовому хабі ОАЕ у Фуджейрі сталася пожежа після дронової атаки16.03.26, 14:15 • 4444 перегляди