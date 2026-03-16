У нафтовому хабі ОАЕ у Фуджейрі сталася пожежа після дронової атаки

У великому нафтовому хабі ОАЕ у Фуджейрі, що оминає Ормузьку протоку, спалахнула пожежа після дронової атаки, пише УНН з посиланням на CNN.

"У нафтопромисловій зоні Фуджейри в Об'єднаних Арабських Еміратах спалахнула "серйозна пожежа" після того, як вона стала ціллю атаки безпілотника", повідомив у понеділок медіа-офіс Фуджейри, додавши, що ніхто не постраждав.

"Групи цивільної оборони емірату негайно відреагували на інцидент і продовжують свої зусилля щодо його локалізації", - ідеться у повідомленні.

Порт Фуджейри є ключовим нафтових хабом ОАЕ і єдиним, що оминає Ормузьку протоку, яка фактично закрита, зазначає видання. За даними Reuters з посиланням на Kpler, минулого року Фуджейра в середньому експортувала понад 1,7 мільйона барелів нафти та нафтопродуктів на добу, що становить близько 1,7% світового добового попиту.

Пожежа сталася після того, як у суботу внаслідок атаки безпілотника та пожежі було порушено деякі операції в порту Фуджейри, про що повідомляли Reuters та Bloomberg. Пожежа почалася після падіння уламків перехопленого безпілотника, повідомив у вихідні медіа-офіс Фуджейри, не згадавши про якісь збої в роботі.

Раніше іранські військові попереджали, що завдадуть ударів по портах ОАЕ у відповідь на удар по острову Харг, який, за твердженням іранських офіційних осіб, був нібито завданий з території ОАЕ.

У медіа-офісі Абу-Дабі раніше сьогодні також повідомили, що влада "відреагувала на інцидент, пов'язаний з падінням ракети на цивільний автомобіль в районі Аль-Бах'я, у результаті якого жертвою став один чоловік з Палестини".

Раніше того ж ранку поліція Абу-Дабі заявила, що системи протиповітряної оборони реагували на ракетну загрозу, і закликала жителів залишатися в безпечному місці, пише CNN.

Інші країни регіону також повідомили про нові атаки.

За даними AP, Саудівська Аравія повідомила про атаки дронів, заявивши, що в понеділок вранці перехопила три безпілотники над столицею Ер-Ріядом і багатим на нафту західним регіоном країни. Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що про жертви або збитки не повідомляється. Міністерство повідомляє, що за кілька годин понад 60 безпілотників атакували країну Перської затоки.

Бахрейн також повідомив про ракетні та дронові атаки. Міністерство оборони Бахрейну заявляє, що системи ППО відреагували на атаки у понеділок вранці. Міністерство повідомляє, що було випущено чотири ракети і три безпілотники.

