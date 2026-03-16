В нефтяном хабе ОАЭ в Фуджейре произошел пожар после атаки дрона

В крупном нефтяном хабе ОАЭ в Фуджейре, который обходит Ормузский пролив, вспыхнул пожар после атаки дрона, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

"В нефтепромышленной зоне Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах вспыхнул "серьезный пожар" после того, как она стала целью атаки беспилотника", сообщил в понедельник медиа-офис Фуджейры, добавив, что никто не пострадал.

"Группы гражданской обороны эмирата немедленно отреагировали на инцидент и продолжают свои усилия по его локализации", - говорится в сообщении.

Порт Фуджейры является ключевым нефтяным хабом ОАЭ и единственным, который обходит Ормузский пролив, что фактически закрыт, отмечает издание. По данным Reuters со ссылкой на Kpler, в прошлом году Фуджейра в среднем экспортировала более 1,7 миллиона баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки, что составляет около 1,7% мирового суточного спроса.

Порт Фуджейра в ОАЭ возобновил перевалку нефти после атаки дрона

Пожар произошел после того, как в субботу в результате атаки беспилотника и пожара были нарушены некоторые операции в порту Фуджейры, о чем сообщали Reuters и Bloomberg. Пожар начался после падения обломков перехваченного беспилотника, сообщил в выходные медиа-офис Фуджейры, не упомянув о каких-либо сбоях в работе.

Ранее иранские военные предупреждали, что нанесут удары по портам ОАЭ в ответ на удар по острову Харг, который, по утверждению иранских официальных лиц, был якобы нанесен с территории ОАЭ.

Иран повторяет угрозу в ответ на удары США по острову Харг

В медиа-офисе Абу-Даби ранее сегодня также сообщили, что власти "отреагировали на инцидент, связанный с падением ракеты на гражданский автомобиль в районе Аль-Бахья, в результате которого жертвой стал один мужчина из Палестины".

Ранее тем же утром полиция Абу-Даби заявила, что системы противовоздушной обороны реагировали на ракетную угрозу, и призвала жителей оставаться в безопасном месте, пишет CNN.

Другие страны региона также сообщили о новых атаках.

По данным AP, Саудовская Аравия сообщила об атаках дронов, заявив, что в понедельник утром перехватила три беспилотника над столицей Эр-Риядом и богатым на нефть западным регионом страны. Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что о жертвах или ущербе не сообщается. Министерство сообщает, что за несколько часов более 60 беспилотников атаковали страну Персидского залива.

Бахрейн также сообщил о ракетных и дроновых атаках. Министерство обороны Бахрейна заявляет, что системы ПВО отреагировали на атаки в понедельник утром. Министерство сообщает, что было выпущено четыре ракеты и три беспилотника.

Новые удары сотрясли Ближний Восток, пожар возле аэропорта Дубая нарушил полеты