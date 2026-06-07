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Что празднуют 7 июня в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Украина и мир 7 июня отмечают профессиональные, экологические и церковные праздники. В частности, День мелиоратора, безопасности пищевых продуктов и Неделю всех святых.

Что празднуют 7 июня в Украине и мире

Этот день чрезвычайно насыщен, ведь 7 июня 2026 года — это первое воскресенье лета. Именно на эту дату смещается целый блок важных украинских профессиональных и международных переходящих праздников, а церковный календарь отмечает один из величайших праздников года, пишет УНН.

День работников водного хозяйства 

Профессиональный праздник всех, кто отвечает за управление водными ресурсами Украины, обеспечение населения и промышленности питьевой водой, а также за состояние рек и водоемов.

День работников местной промышленности

Праздник тружеников, производящих товары широкого потребления, обеспечивая внутренний рынок необходимой продукцией и поддерживая экономику регионов.

День мелиоратора

Праздник специалистов, чья работа направлена на улучшение плодородия земель, восстановление почв и регулирование водного режима для нужд сельского хозяйства.

Всемирный день безопасности пищевых продуктов (World Food Safety Day)

Фиксированный праздник под эгидой ООН и ВОЗ. Его цель — привлечь внимание к проблеме болезней, передающихся через пищу, и подчеркнуть важность правильного хранения, транспортировки и приготовления продуктов на всех этапах.

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Международный день людей, переживших рак (National Cancer Survivors Day)

Это день жизни, надежды и поддержки. Он посвящен тем, кто победил онкологию, кто сейчас борется с болезнью, а также медикам и семьям, поддерживающим пациентов на этом трудном пути.

Международный день очистки водоемов

Еще одна важная экологическая инициатива первых выходных лета. В этот день дайверы, экоактивисты и неравнодушные граждане по всему миру собираются, чтобы очистить дно и берега рек, озер и морей от мусора.

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Всемирный день распространения информации о синдроме Туретта

День поддержки людей с генетическим расстройством центральной нервной системы, сопровождающимся непроизвольными моторными или звуковыми тиками. Праздник призван бороться со стигматизацией и буллингом в обществе.

Международный день краудфандинга

 Праздник платформ и людей, которые совместно финансируют интересные стартапы, благотворительные сборы, творческие или технологические проекты.

День видеомагнитофона

Ностальгический праздник для тех, кто еще помнит эпоху VHS-кассет. Именно в июне 1956 года был представлен первый коммерческий видеомагнитофон.

День шоколадного мороженого

Вкусный неофициальный праздник, который идеально подходит для первого летнего воскресенья.

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Неделя Всех Святых

Это переходящий праздник всегда отмечается ровно через неделю после Троицы. В этот день церковь прославляет всех святых, мучеников и праведников, на которых сошла благодать Святого Духа. Это своеобразное подведение итогов всего пасхального и троицкого периода. 

День памяти священномученика Феодота Анкирского

По новому календарю в этот день также чествуют святого Феодота, который в III веке хоронил тела христианских мучеников и сам пострадал за веру.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи

Те верующие, которые до сих пор придерживаются старого календаря, в этот день отмечают один из важных праздников, посвященных Крестителю Господню Иоанну.

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Александра Месенко

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