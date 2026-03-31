Louis Vuitton создал съедобную сумку к Пасхе из шоколада весом более килограмма

Модный дом Louis Vuitton представил необычную пасхальную новинку - съедобную сумку Sac Œuf Jaune, которая сочетает эстетику high fashion с авторским шоколадным искусством, сообщает УНН со ссылкой на Hypebeast.

Детали

Автором десерта стал известный французский кондитер Максим Фредерик, который создал гастрономическую интерпретацию культового аксессуара для эксклюзивного шоколадного пространства бренда в Париже. Дизайн новинки отсылает к знаковой модели сумки, которую креативный директор женских коллекций Николя Жескьер представил во время показа сезона весна-лето 2019.

Шоколадное изделие весом более одного килограмма имеет многослойную конструкцию из темного шоколада. Внутри соединены различные текстуры - от хрустящего фундукового пралине до кусочков орехов и цукатов. Декоративные элементы, в частности ручки и молния, выполнены из белого шоколада, что подчеркивает сходство с настоящим аксессуаром.

Внутри также спрятана плитка молочного шоколада с начинкой из лимонной карамели и пралине. По замыслу автора, десерт создает многомерный вкусовой опыт, где насыщенные шоколадные ноты сочетаются с легкой цитрусовой кислинкой и деликатной солоноватостью fleur de sel.

Приобрести Sac Œuf Jaune можно исключительно в фирменном шоколадном бутике Louis Vuitton в Париже, где бренд традиционно презентует лимитированные коллекции десертов к Пасхе.

