Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограм

Фото: Louis Vuitton

Модний дім Louis Vuitton представив незвичну великодню новинку - їстівну сумку Sac Œuf Jaune, яка поєднує естетику high fashion із авторським шоколадним мистецтвом, повідомляє УНН з посиланням на Hypebeast.

Деталі

Автором десерту став відомий французький кондитер Максім Фредерік, який створив гастрономічну інтерпретацію культового аксесуара для ексклюзивного шоколадного простору бренду в Парижі. Дизайн новинки відсилає до знакової моделі сумки, яку креативний директор жіночих колекцій Ніколя Жеск’єр представив під час показу сезону весна-літо 2019.

Шоколадний виріб вагою понад один кілограм має багатошарову конструкцію з темного шоколаду. Усередині поєднані різні текстури - від хрусткого фундукового праліне до шматочків горіхів і цукатів. Декоративні елементи, зокрема ручки та блискавка, виконані з білого шоколаду, що підкреслює подібність до справжнього аксесуара.

У середині також прихована плитка молочного шоколаду з начинкою з лимонної карамелі та праліне. За задумом автора, десерт створює багатовимірний смаковий досвід, де насичені шоколадні ноти поєднуються з легкою цитрусовою кислинкою та делікатною солонуватістю fleur de sel.

Придбати Sac Œuf Jaune можна виключно у фірмовому шоколадному бутику Louis Vuitton у Парижі, де бренд традиційно презентує лімітовані колекції десертів до Великодня.

