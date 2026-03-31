Від мексиканського хліба до фінського пудингу - Великодня випічка у різних країнах світу

Великдень у різних країнах світу має свої унікальні гастрономічні традиції. Попри спільний духовний зміст, святкові страви можуть суттєво відрізнятися. УНН зібрав найцікавіші приклади великодньої випічки та десертів, які готують у різних куточках світу.

Калач - Сербія та Угорщина

Калач - це традиційний обрядовий білий хліб, який має особливу плетену форму. Його випікають із дріжджового тіста, переплітаючи кілька смужок, зазвичай три або чотири. Часто він має форму кільця з отвором посередині, що символічно пов’язують із колом або циклічністю. Подібні хліби існують і в інших слов’янських народів під назвами "коровай" або "колач". В Україні в окремих регіонах калач може виконувати функцію весільного короваю або використовуватись як святкова випічка.

Капіротада - Мексика

Капіротада - це незвичний великодній десерт, який готують із черствого хліба. Його просочують солодким сиропом із нерафінованого цукру, кориці та гвоздики, а потім запікають. Страву викладають шарами, додаючи сухофрукти, фрукти, горіхи та сир. Особливістю є символічне значення інгредієнтів: хліб уособлює тіло Христа, сироп - його кров, а спеції - елементи розп’яття. Для мексиканських родин це не просто десерт, а частина релігійної традиції.

Козонак - Болгарія, Румунія, Сербія, Молдова

Козонак - це популярний великодній хліб у країнах Східної Європи. Його готують із здобного дріжджового тіста з додаванням яєць, масла та ароматних інгредієнтів, таких як ваніль чи цедра. Тісто розкачують, намазують начинкою та скручують, утворюючи характерний спіралеподібний візерунок. Начинки можуть бути різними - від маку до шоколаду чи рахат-лукуму. Водночас, саме мак вважається класичним варіантом для цієї випічки.

Коломба та інша випічка - Італія

Коломба - це традиційний великодній кекс у формі голуба, який символізує мир і відродження. Його готують із дріжджового тіста з додаванням цукатів, родзинок і цедри. Зверху випічку прикрашають цукровою скоринкою та мигдалем. Процес приготування тривалий і може займати до 20 годин, але завдяки цьому коломба довго залишається м’якою. Окрім неї, в Італії також печуть інші святкові десерти, зокрема пінсу, шоколадний хліб та традиційні пироги з сиром і пшеницею.

Керстстол - Нідерланди

Керстстол - це фруктовий хліб овальної форми, який готують до свят. У дріжджове тісто додають родзинки, сухофрукти, цитрусову цедру та спеції. Часто до складу входять також горіхи або імбир, що додає насиченого смаку. Усередині хліба розміщують мигдалеву пасту, яка є однією з головних особливостей страви. Перед подачею його нарізають товстими шматками, змащують маслом і посипають цукровою пудрою.

Мазурек - Польща

Мазурек - це тонкий великодній пиріг із пісочної основи та солодкого верхнього шару. Його зазвичай готують із двох різних типів тіста, що додає текстурної різноманітності. Начинка складається з горіхів, фруктів або варення. Особливістю мазурека є його форма – він може бути ромбоподібним, трикутним або овальним. Десерт щедро прикрашають кремом, помадкою та сухофруктами, створюючи святковий вигляд.

Мона де Паскуа - Іспанія

Мона де Паскуа - це солодка великодня булочка з дріжджового або пісочного тіста. Її часто формують у вигляді косички або кільця, інколи - у вигляді невеликих порційних булочок. Головною особливістю є крашанки, які кладуть зверху перед випіканням. У різних регіонах Іспанії ця випічка має свої форми та варіації. Вона є невід’ємною частиною святкового столу.

Мяммі - Фінляндія

Мяммі - це традиційний фінський великодній десерт, який більше нагадує пудинг. Його готують із житнього борошна та солоду з додаванням цукру і цедри. Випікають страву кілька годин при низькій температурі. Після охолодження мяммі подають із вершками, молоком або кремом. Сьогодні цей десерт рідше готують вдома, натомість його активно купують у готовому вигляді.

Пинця - Словенія та Хорватія

Пинця - це солодкий великодній хліб, який має форму круглого короваю. Перед випіканням на його поверхні роблять надріз у формі хреста. У складі багато яєць, що символізує завершення Великого посту. Пинця разом із писанками є центральною стравою святкового сніданку. Її також часто дарують як символ добрих побажань.

Райндлінг - Австрія

Райндлінг - це традиційний австрійський великодній пиріг, схожий на високий кекс із отвором посередині. Його готують із дріжджового тіста з додаванням родзинок, спецій і сухофруктів. Тісто розкачують, змащують начинкою та скручують перед випіканням. Часто його додатково ароматизують ромом або коньяком. У результаті виходить насичений і ароматний десерт.

Семла - Швеція

Семла - це невелика пшенична булочка з кардамоном, яку наповнюють мигдальною масою. Зверху додають збиті вершки та посипають цукровою пудрою. Традиційно її їли перед початком посту, але з часом вона стала популярною і в період Великодня. Щороку у Швеції продають мільйони таких булочок. Семла стала одним із найулюбленіших сезонних десертів у країні.

Паска - Україна та інші країни

Паска - це традиційний український великодній хліб, який також поширений у сусідніх країнах. Її готують із здобного тіста та прикрашають орнаментами з тіста. Часто печуть кілька пасок різного розміру - для родини та окремо для кожного члена. Існує також сирна паска, яка має форму піраміди та символізує гроб Господній. Цей хліб є центральним елементом великоднього кошика і символізує Воскресіння Христа.

