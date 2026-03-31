От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мира

Пасха в разных странах мира имеет свои уникальные гастрономические традиции. Несмотря на общее духовное содержание, праздничные блюда могут существенно отличаться. УНН собрали самые интересные примеры пасхальной выпечки и десертов, которые готовят в разных уголках мира.

Калач - Сербия и Венгрия

Калач - это традиционный обрядовый белый хлеб, имеющий особую плетеную форму. Его выпекают из дрожжевого теста, переплетая несколько полосок, обычно три или четыре. Часто он имеет форму кольца с отверстием посередине, что символически связывают с кругом или цикличностью. Подобные хлеба существуют и у других славянских народов под названиями "каравай" или "колач". В Украине в отдельных регионах калач может выполнять функцию свадебного каравая или использоваться как праздничная выпечка.

Капиротада - Мексика

Капиротада - это необычный пасхальный десерт, который готовят из черствого хлеба. Его пропитывают сладким сиропом из нерафинированного сахара, корицы и гвоздики, а затем запекают. Блюдо выкладывают слоями, добавляя сухофрукты, фрукты, орехи и сыр. Особенностью является символическое значение ингредиентов: хлеб олицетворяет тело Христа, сироп - его кровь, а специи - элементы распятия. Для мексиканских семей это не просто десерт, а часть религиозной традиции.

Козонак - Болгария, Румыния, Сербия, Молдова

Козонак - это популярный пасхальный хлеб в странах Восточной Европы. Его готовят из сдобного дрожжевого теста с добавлением яиц, масла и ароматных ингредиентов, таких как ваниль или цедра. Тесто раскатывают, намазывают начинкой и скручивают, образуя характерный спиралевидный узор. Начинки могут быть разными - от мака до шоколада или рахат-лукума. В то же время, именно мак считается классическим вариантом для этой выпечки.

Коломба и другая выпечка - Италия

Коломба - это традиционный пасхальный кекс в форме голубя, который символизирует мир и возрождение. Его готовят из дрожжевого теста с добавлением цукатов, изюма и цедры. Сверху выпечку украшают сахарной корочкой и миндалем. Процесс приготовления длительный и может занимать до 20 часов, но благодаря этому коломба долго остается мягкой. Кроме нее, в Италии также пекут другие праздничные десерты, в частности пинсу, шоколадный хлеб и традиционные пироги с сыром и пшеницей.

Керстстол - Нидерланды

Керстстол - это фруктовый хлеб овальной формы, который готовят к праздникам. В дрожжевое тесто добавляют изюм, сухофрукты, цитрусовую цедру и специи. Часто в состав входят также орехи или имбирь, что придает насыщенный вкус. Внутри хлеба размещают миндальную пасту, которая является одной из главных особенностей блюда. Перед подачей его нарезают толстыми кусками, смазывают маслом и посыпают сахарной пудрой.

Мазурек - Польша

Мазурек - это тонкий пасхальный пирог из песочной основы и сладкого верхнего слоя. Его обычно готовят из двух разных типов теста, что добавляет текстурной разнообразности. Начинка состоит из орехов, фруктов или варенья. Особенностью мазурека является его форма – он может быть ромбовидным, треугольным или овальным. Десерт щедро украшают кремом, помадкой и сухофруктами, создавая праздничный вид.

Мона де Паскуа - Испания

Мона де Паскуа - это сладкая пасхальная булочка из дрожжевого или песочного теста. Ее часто формируют в виде косички или кольца, иногда - в виде небольших порционных булочек. Главной особенностью являются крашенки, которые кладут сверху перед выпеканием. В разных регионах Испании эта выпечка имеет свои формы и вариации. Она является неотъемлемой частью праздничного стола.

Мямми - Финляндия

Мямми - это традиционный финский пасхальный десерт, который больше напоминает пудинг. Его готовят из ржаной муки и солода с добавлением сахара и цедры. Выпекают блюдо несколько часов при низкой температуре. После охлаждения мямми подают со сливками, молоком или кремом. Сегодня этот десерт реже готовят дома, вместо этого его активно покупают в готовом виде.

Пинца - Словения и Хорватия

Пинца - это сладкий пасхальный хлеб, который имеет форму круглого каравая. Перед выпеканием на его поверхности делают надрез в форме креста. В составе много яиц, что символизирует завершение Великого поста. Пинца вместе с писанками является центральным блюдом праздничного завтрака. Ее также часто дарят как символ добрых пожеланий.

Райндлинг - Австрия

Райндлинг - это традиционный австрийский пасхальный пирог, похожий на высокий кекс с отверстием посередине. Его готовят из дрожжевого теста с добавлением изюма, специй и сухофруктов. Тесто раскатывают, смазывают начинкой и скручивают перед выпеканием. Часто его дополнительно ароматизируют ромом или коньяком. В результате получается насыщенный и ароматный десерт.

Семла - Швеция

Семла - это небольшая пшеничная булочка с кардамоном, которую наполняют миндальной массой. Сверху добавляют взбитые сливки и посыпают сахарной пудрой. Традиционно ее ели перед началом поста, но со временем она стала популярной и в период Пасхи. Ежегодно в Швеции продают миллионы таких булочек. Семла стала одним из самых любимых сезонных десертов в стране.

Паска - Украина и другие страны

Паска - это традиционный украинский пасхальный хлеб, который также распространен в соседних странах. Ее готовят из сдобного теста и украшают орнаментами из теста. Часто пекут несколько пасок разного размера - для семьи и отдельно для каждого члена. Существует также творожная паска, которая имеет форму пирамиды и символизирует гроб Господень. Этот хлеб является центральным элементом пасхальной корзины и символизирует Воскресение Христа.

