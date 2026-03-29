Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы
Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
Как правильно подготовиться к Пасхе - полезные правила и советы

Киев • УНН

 • 6588 просмотра

Отец Николай объяснил важность духовного поста и назвал конкретный перечень продуктов для освящения. В корзине должны быть только пасха, яйца, мясо и сыр.

Подготовка к Пасхе - это не только о еде или традициях, а прежде всего о внутреннем состоянии человека. Подробнее о том, как правильно подготовиться к Пасхе и о чем стоит не забыть в этот день, рассказал журналистке УНН доктор философии, ветеран войны, участник АТО - ООС, настоятель храма святого великомученика и целителя Пантелеймона, митрофорный протоиерей отец Николай Йосифчук.

Детали

Подготовка к празднику начинается задолго до самой Пасхи и связана с периодом поста. Речь идет не только об ограничениях в еде, а об изменении мышления и поведения, говорит отец Николай. Важно обратить внимание на отношения с близкими, избегать конфликтов и работать над собой. Священник подчеркивает, что без этого пост теряет смысл.

Это сознание. Потому что, когда человек получает какую-то еду, это обычная диета… А здесь именно идет сознание. Поститься можно много, но это не всегда помогает, когда это не связано с тем, что человек думает, что кому желает зла, когда бывают недоразумения в семье… Вот это именно начинаем именно во-первых с поста, с подготовки к посту

- объясняет протоиерей.

Также, важно осознанно подходить к исповеди и причастию. Человек должен быть готов открыться и довериться, ведь это глубокий внутренний процесс. Без подготовки эти обряды могут потерять свое значение.

Человек должен сначала подготовиться к этому вопросу - готова ли она открыть свое сознание, свою душу тому священнику. Доверить другому человеку свои семейные вопросы, проблемы – это очень особенно

- подчеркивает отец Николай Йосифчук.

Что касается пасхальной корзины, то отец Николай советует ориентироваться на церковную традицию, а не на распространенные привычки. По его словам, список продуктов является четким и не предусматривает большого разнообразия. Многие вещи, которые люди кладут в корзину, не имеют никакого отношения к освящению. В частности, речь идет об алкоголе или других лишних продуктах.

Освящается сыр, мясо, яйца и кулич. Все, там больше ничего не должно быть - говорит митрофорный протоиерей.

Сам день Пасхи также стоит провести осознанно, подчеркивает священник. Он советует уделить время молитве, посетить храм и подготовиться к празднику как духовно, так и в быту. Важно сохранять внутреннее спокойствие и избегать негативных эмоций. Ведь внешние традиции не имеют смысла без внутреннего наполнения.

Сознание самое главное – более важное, чем употребление пищи. Человек может быть полностью аскетом, но выйти из храма и проклинать всех - это неправильно… Пост нужно соблюдать, но без фанатизма, учитывая возможности и здоровье

- подчеркивает отец Николай Йосифчук.

Священник также обращает внимание на Страстную неделю перед Пасхой. В этот период желательно воздержаться от развлечений и сосредоточиться на молитве, потому что это время внутреннего осмысления и подготовки к празднику. Такие ограничения должны помочь человеку глубже прожить этот период.

Желательно сосредоточиться на посте, личной молитве и воздержании от ненужных эмоций. Это страстная, траурная неделя

 - отметил митрофорный протоиерей.

Алла Киосак

ОбществоКультурапубликации
Война в Украине