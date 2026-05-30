москва отозвала посла из Армении "для консультаций"

мид рф заявил в субботу, что посол рф в Армении сергей копыркин вызван в москву для консультаций, о чем пишут росСМИ, пишет УНН.

Детали

мид рф связал это с "шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".

Как указывает DW, накануне лидеры стран — членов ЕАЭС выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум о выборе между вступлением в Европейский Союз и сохранением членства в этой организации. россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан утверждают, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС создает "существенные риски для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС". Заявление было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, где Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян.

Глава кремля владимир путин в тот же день пригрозил, что если Армения выйдет из ЕАЭС, для нее будут подняты тарифы на энергоносители и железнодорожные перевозки. Кроме того, по словам путина, армянские граждане должны будут получать патенты на работу в россии. путин при этом провел параллели с Украиной.

россия усиливает давление на Армению. россельхознадзор уже запретил ввоз ряда армянских продуктов — минеральной воды, овощей и коньяка, министерство энергетики РФ угрожает расторгнуть соглашение о беспошлинных поставках в Армению нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. В центре внимания наблюдателей в Ереване сейчас — вопрос о том, допустят ли пророссийских кандидатов к голосованию или они будут отстранены от участия в выборах, как это ранее произошло в Молдове. Агентство Reuters со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщало, что кремль планирует отправить до 100 тысяч армян, проживающих в рф, на выборы в Армению, чтобы обеспечить поражение действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент США Дональд Трамп накануне выборов поддержал Пашиняна, назвав его своим "великим другом и выдающимся лидером", который "делает свою страну сильной, процветающей и чрезвычайно безопасной". 26 мая в Ереван прилетал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он подписал с главой МИД Армении Араратом Мирзояном соглашение о сотрудничестве по "Маршруту Трампа", а также еще ряд документов о партнерстве между двумя странами.

