Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
москва отозвала посла из Армении "для консультаций"

мид рф вызвал посла сергея копыркина в москву из-за сближения Армении с ЕС. путин угрожает повышением тарифов и ограничениями для армянских рабочих.

мид рф заявил в субботу, что посол рф в Армении сергей копыркин вызван в москву для консультаций, о чем пишут росСМИ, пишет УНН.

Детали

мид рф связал это с "шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС".

Как указывает DW, накануне лидеры стран — членов ЕАЭС выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум о выборе между вступлением в Европейский Союз и сохранением членства в этой организации. россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан утверждают, что подготовка Еревана к вступлению в ЕС создает "существенные риски для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС". Заявление было принято на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Астане, где Армению представлял вице-премьер Мгер Григорян.

Глава кремля владимир путин в тот же день пригрозил, что если Армения выйдет из ЕАЭС, для нее будут подняты тарифы на энергоносители и железнодорожные перевозки. Кроме того, по словам путина, армянские граждане должны будут получать патенты на работу в россии. путин при этом провел параллели с Украиной.

россия усиливает давление на Армению. россельхознадзор уже запретил ввоз ряда армянских продуктов — минеральной воды, овощей и коньяка, министерство энергетики РФ угрожает расторгнуть соглашение о беспошлинных поставках в Армению нефтепродуктов, природного газа и необработанных алмазов.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. В центре внимания наблюдателей в Ереване сейчас — вопрос о том, допустят ли пророссийских кандидатов к голосованию или они будут отстранены от участия в выборах, как это ранее произошло в Молдове. Агентство Reuters со ссылкой на источники в западных разведслужбах сообщало, что кремль планирует отправить до 100 тысяч армян, проживающих в рф, на выборы в Армению, чтобы обеспечить поражение действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Президент США Дональд Трамп накануне выборов поддержал Пашиняна, назвав его своим "великим другом и выдающимся лидером", который "делает свою страну сильной, процветающей и чрезвычайно безопасной". 26 мая в Ереван прилетал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Он подписал с главой МИД Армении Араратом Мирзояном соглашение о сотрудничестве по "Маршруту Трампа", а также еще ряд документов о партнерстве между двумя странами.

