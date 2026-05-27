США и Армения во время визита Рубио в Ереван договорились продвигать экономический коридор TRIPP
Киев • УНН
Марко Рубио и Никол Пашинян подписали соглашение о развитии коридора TRIPP. Страны также договорились о партнерстве в сфере добычи полезных ископаемых.
Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Ереван поддержал прозападный курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна и подписал соглашения по развитию экономического коридора TRIPP и стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.
Детали
Во время встречи Рубио заявил, что команда Пашиняна "прокладывает путь к более светлому и независимому будущему для Армении".
Мы очень рады быть здесь, чтобы продемонстрировать нашу поддержку вашему мужеству, вашему видению и вашей преданности делу. Мы с нетерпением ждем возможности сделать еще больше вместе
Администрация президента США Дональда Трампа продвигает проект автомобильного и железнодорожного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который должен пройти через территорию Армении и соединить Азербайджан с Нахичеванским эксклавом.
Рубио сообщил, что вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сделал "еще один шаг" к реализации этого маршрута.
Это соглашение знаменует собой самый значительный на сегодняшний день шаг на пути к воплощению в жизнь этого исторического маршрута, укреплению мира и росту благосостояния в Армении и, честно говоря, во всем регионе
Кроме этого, стороны подписали соглашения о возобновлении стратегического партнерства и сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых.
Мы закладываем основу для такого экономического партнерства, которое позволит армянам зарабатывать деньги и достигать процветания, а американцам – делать то же самое вместе с ними
Он также подчеркнул, что Вашингтон действует с уважением к суверенитету Армении.
