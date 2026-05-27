США и Армения во время визита Рубио в Ереван договорились продвигать экономический коридор TRIPP

Госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Ереван поддержал прозападный курс премьер-министра Армении Никола Пашиняна и подписал соглашения по развитию экономического коридора TRIPP и стратегического партнерства между странами. Об этом сообщает Euronews, пишет УНН.

Во время встречи Рубио заявил, что команда Пашиняна "прокладывает путь к более светлому и независимому будущему для Армении".

Мы очень рады быть здесь, чтобы продемонстрировать нашу поддержку вашему мужеству, вашему видению и вашей преданности делу. Мы с нетерпением ждем возможности сделать еще больше вместе

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает проект автомобильного и железнодорожного коридора Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP), который должен пройти через территорию Армении и соединить Азербайджан с Нахичеванским эксклавом.

Рубио сообщил, что вместе с главой МИД Армении Араратом Мирзояном сделал "еще один шаг" к реализации этого маршрута.

– заявил Рубио во время церемонии подписания в аэропорту Еревана.

Это соглашение знаменует собой самый значительный на сегодняшний день шаг на пути к воплощению в жизнь этого исторического маршрута, укреплению мира и росту благосостояния в Армении и, честно говоря, во всем регионе

Кроме этого, стороны подписали соглашения о возобновлении стратегического партнерства и сотрудничестве в сфере критически важных полезных ископаемых.

Мы закладываем основу для такого экономического партнерства, которое позволит армянам зарабатывать деньги и достигать процветания, а американцам – делать то же самое вместе с ними