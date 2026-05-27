В Крыму сообщают о взрывах и работе ПВО возле трех военных аэродромов

В временно оккупированном Крыму в ночь на среду прогремели взрывы и работала российская противовоздушная оборона в районах военных аэродромов "Бельбек", "Кача" и "Саки". Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков, пишет УНН.

Детали

По данным канала, взрывы звучали в районе мыса Фиолент в Севастополе, а возле аэродрома "Бельбек" российская ПВО открывала огонь. Также сообщалось о стрельбе трассирующими боеприпасами на аэродроме "Кача" и мощном взрыве возле аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Добрые дроны наносят визит сразу на три аэродрома: "Бельбек", "Кача" и "Саки" – говорится в сообщении.

Подписчики канала также сообщали о стрельбе и взрыве в центре Севастополя. При этом воздушную тревогу в городе официально не объявляли. По словам очевидцев, на аэродроме "Кача" включали прожекторы и вели огонь в разные стороны.

В партизанском движении АТЕШ ранее неоднократно заявляли об активности украинских дронов и поражении военной инфраструктуры рф в Крыму. Официального подтверждения последствий ночной атаки от российских властей на данный момент нет.

