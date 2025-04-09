Севастополь

Перешел на сторону врага: экс-начальнику отдела СБУ в АР Крым объявили подозрение в госизмене

Экс-руководителю отдела ГУ СБУ в Крыму объявлено подозрение в государственной измене. После оккупации полуострова он перешел на сторону рф и возглавил подразделение ФСБ, за что получил награду от оккупационных властей.