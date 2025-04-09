Севастополь

Владимир Зеленский подписал закон 4273-IX (законопроект 12351), изменяющий названия 103 местных судов в разных областях Украины. Переименование согласовано с госорганами и не требует дополнительных затрат.
Движение "АТЕШ" сообщило об успешной диверсии возле Севастополя, в результате которой был нанесен значительный ущерб логистике врага. Железнодорожный состав с боекомплектом не прибыл вовремя.
В временно оккупированном Севастополе ПВО сбила четыре дрона над морем в районе Качи. По данным спасательных служб, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Черноморский флот рф потерял доминирование после атак Украины, уничтоживших 24 российских судна. Флот переместился в Новороссийск, но сохраняет способность наносить удары по Украине.
Верховная Рада Украины приняла заявление к международному сообществу относительно Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. 291 депутат поддержал документ.
26 февраля 2014 года в Симферополе состоялся массовый митинг в защиту территориальной целостности Украины, в котором приняли участие 5-10 тысяч человек. На следующий день российские войска захватили здания Верховной Рады и правительства Крыма.
20 февраля 2014 года началась оккупация Крыма российскими войсками без опознавательных знаков. В течение месяца рф захватила полуостров и провела незаконный референдум под дулами автоматов.
ЕСПЧ признал Россию виновной в системном нарушении свободы слова через законы о «фейках» и «дискредитации армии». Суд подчеркнул нелегитимность решений крымских «судов» и возможность использования этого решения для защиты жертв репрессий.
минобороны рф сообщило об уничтожении четырех украинских БПЛА в Крыму вечером 10 февраля. Точные места атаки и доказательства не предоставлены, украинская сторона не комментирует ситуацию.
В 2024 году оккупанты усилили репрессии против украинских женщин на оккупированных территориях. По меньшей мере 17 гражданских украинок находятся в российском плену, среди них Оксана Сенеджук получила 15 лет заключения.
Российские телеграм-каналы сообщают об атаке морских дронов на Крым и Севастополь. Минобороны рф заявляет об уничтожении двух безэкипажных катеров возле полуострова.
В оккупированном Крыму раздавались взрывы. Российское минобороны утверждает, что сбило 11 беспилотников над Черным морем.
"5 канал" удалил архивное видео 2014 года с руководителем „Севморзавода“ о сотрудничестве с рф. Журналисты нашли доказательства ведения бизнеса Порошенко в оккупированном Крыму и уплаты налогов в рф.
В Черном море находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 6 кораблей рф, из них 2 несут до 22 "Калибров".
Минобороны рф сообщило об атаке БПЛА у побережья оккупированного Крыма. В Севастополе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки беспилотников.
В анапе умер 17-летний студент техникума после участия в очистке пляжа от мазута. По словам брата, парень мог надышаться токсичными веществами, скорая помощь не успела доехать.
Украинские десантники и другие подразделения Сил обороны захватили 27 военнослужащих противника во время операции в Курской области. Среди пленных - офицеры и солдаты из разных подразделений, включая морскую пехоту и ВДВ.
В акватории Ялты и на острове Тузла зафиксировали загрязнение мазутом после аварии танкеров в Керченском проливе. На ликвидацию последствий привлечено 830 человек, 250 единиц техники и авиация.
Верховная Рада приняла за основу законопроект о переименовании более 100 судов в разных областях Украины. Изменения касаются судов в Крыму, Севастополе и 16 областях страны, но не предусматривают их реорганизации.
В оккупированном Крыму объявлена воздушная тревога и перекрыто движение по Керченскому мосту. В Брянской области рф работает ПВО и заявляют об уничтожении беспилотника.
Экс-руководителю отдела ГУ СБУ в Крыму объявлено подозрение в государственной измене. После оккупации полуострова он перешел на сторону рф и возглавил подразделение ФСБ, за что получил награду от оккупационных властей.
В оккупированном Крыму закрыли Керченский мост из-за фиксации беспилотников. Над полуостровом работает ПВО, поднята авиация, местные жители сообщают о взрывах в Керчи.
Минприроды сообщает об отсутствии угрозы для побережья Одессы от разлива мазута с российских танкеров. Загрязнение площадью около 1000 км² достигло побережья Крыма, погибло более 15 тысяч птиц и 30 дельфинов.
Оккупационные власти Крыма прогнозируют ухудшение ситуации с разливом мазута и его возможное распространение в Одесскую область. В Крыму и на Кубани уже собрано более 86 тысяч тонн мазута после аварии танкеров.
В временно оккупированном Севастополе обнаружили новые пятна нефтепродуктов после аварии танкеров "Волгонефть". За последние дни было собрано более 111 тонн загрязненной почвы, а нефтяные пятна продолжают распространяться.
Вблизи временно оккупированного Крыма произошел значительный разлив мазута, достигший Севастополя и Евпатории. В море может находиться от 4 до 8 тысяч тонн токсичных веществ, которые угрожают экосистеме всего региона.
На побережье оккупированной Евпатории обнаружены новые участки загрязнения мазутом после аварии российских танкеров. В Севастополе уже собрано более 126 тонн мазута, погибло более 30 дельфинов.
После аварии танкеров «Волгонефть» погибло более 30 дельфинов у берегов оккупированного Крыма. Мазутное загрязнение простирается на километры.
Побережье оккупированных Феодосии, Алушты и Судака пострадало от загрязнения мазутом. Спутниковые снимки показали пятна возле портов и вдоль береговой линии, а экологи предупреждают о возможных последствиях.
В оккупированном Севастополе обнаружено загрязнение мазутом нескольких пляжей после аварии танкеров в Керченском проливе. Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации регионального значения.