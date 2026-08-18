В Севастополе зафиксировали пожар на складах военной техники и аэродроме

Во временно оккупированном Севастополе после ночной атаки беспилотников зафиксировали пожар в районе складов военной техники в селе Алсу, а возле военного аэродрома «Кировское» в Крыму обнаружили ещё одно возгорание. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на спутниковые снимки, пишет УНН.

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По данным группы, пожар на территории складов неприкосновенного запаса военной техники в Алсу зафиксировали после ночной атаки на Севастополь. Ранее «Крымский ветер» сообщал об активности беспилотников над городом.

Отдельно мониторинговая группа зафиксировала пожар на краю территории военного аэродрома «Кировское». Возгорание обнаружили на спутниковых снимках в 02:37. На этой территории расположены склады и ангары с военной техникой оккупантов.

Атака продолжалась ночью

По сообщениям «Крымского ветра», в Алуште движение беспилотников наблюдали с 00:34 до 01:15. После этого они продолжили движение в северном направлении.

Информации о масштабах повреждений на военных объектах и возможных потерях пока нет. Данные о пожарах, зафиксированных спутниками, требуют дополнительного подтверждения.

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