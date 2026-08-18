У Севастополі зафіксували пожежу на складах військової техніки та аеродромі

У тимчасово окупованому Севастополі після нічної атаки безпілотників зафіксували пожежу в районі складів військової техніки в селі Алсу, а біля військового аеродрому "Кіровське" в Криму виявили ще одне займання. Про це повідомляє моніторингова група "Кримського вітру" з посиланням на супутникові знімки, пише УНН.

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За даними групи, пожежу на території складів непорушного запасу військової техніки в Алсу зафіксували після нічної атаки на Севастополь. Раніше "Кримський вітер" повідомляв про активність безпілотників над містом.

Окремо моніторингова група зафіксувала пожежу на краю території військового аеродрому "Кіровське". Займання виявили на супутникових знімках о 02:37. На цій території розташовані склади та ангари з військовою технікою окупантів.

Атака тривала вночі

За повідомленнями "Кримського вітру", в Алушті рух безпілотників спостерігали з 00:34 до 01:15. Після цього вони продовжили рух у північному напрямку.

Інформації про масштаби пошкоджень на військових об'єктах та можливі втрати наразі немає. Дані про пожежі, зафіксовані супутниками, потребують додаткового підтвердження.

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