У московській області зафіксували масштабну атаку БПЛА та пожежі на цивільних об’єктах

У ніч проти 18 серпня московська область зазнала масованої атаки безпілотників, унаслідок якої повідомляється про пожежі та пошкодження будинків, автомобілів і цивільної інфраструктури. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі з посиланням на російську владу, пише УНН.

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За його словами, за російськими повідомленнями, протягом ночі та ранку сили ППО та РЕБ працювали більш ніж по 150 БПЛА. Найбільша активність спостерігалася у південно-східній частині московської області, зокрема на раменському напрямку.

У павлово-посадському окрузі згорів приватний будинок у селі кузнеци, а в павловському посаді загорівся дах багатоповерхівки. У богородському окрузі пошкоджено два будинки в СНТ "Альбатрос", у ногінську горів гостьовий будинок.

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Окремо Андрющенко повідомив про підтверджене пряме влучання БПЛА у склад Wildberries у богородському окрузі. На об’єкті виникла пожежа, яку згодом локалізували. Попередньо, постраждалих немає.

Атака охопила кілька регіонів

У коломні горів торговельний павільйон, також пошкоджено РАЦС, магазин і житловий будинок. У котельниках загорілися будівельні матеріали на території житлового комплексу, а в електросталі пошкоджено автомобілі та електричну підстанцію.

За даними Андрющенка, у ростовській області російська сторона повідомляла про знищення понад 80 БПЛА у семи районах – боковському, верхньодонському, кашарському, красносулинському, міллеровському, чортківському та шолоховському. Інформація про наслідки атаки там уточнюється.

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Також активну роботу ППО фіксували у воронезькій, тамбовській, рязанській та тульській областях. Найбільше повідомлень про роботу протиповітряної оборони надходило з раменського напрямку, де її активність, за даними Андрющенка, тривала майже безперервно з 02:28 до 05:02.

Андрющенко назвав атаку однією з найбільш масштабних для московського регіону останнього часу за географією та тривалістю. Водночас частина наведених даних ґрунтується на повідомленнях російської сторони та потребує незалежного підтвердження.

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