московська область рф під ударом: атаковано склад Wildberries - ЗМІ
Київ • УНН
Безпілотники атакували найбільший логістичний склад Wildberries у Коледіно. Влада рф заявила про збиття майже 90 дронів на підльоті до москви.
У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
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За даними OSINT-спільнот, йдеться про присілок Коледіно, де розташований найбільший логістичний склад компанії.
Тим часом тамтешня влада заявила про майже 90 нібито збитих безпілотників на підльоті до москви.
Нагадаємо
Удари ЗСУ по складах Wildberries завдали збитків на 480 млрд рублів, що перевищує річний бюджет Іркутської області. Маркетплейс втратив третину складських потужностей, а уряд рф не планує прямих виплат продавцям.
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