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Техніка

московська область рф під ударом: атаковано склад Wildberries - ЗМІ

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Безпілотники атакували найбільший логістичний склад Wildberries у Коледіно. Влада рф заявила про збиття майже 90 дронів на підльоті до москви.

московська область рф під ударом: атаковано склад Wildberries - ЗМІ

У московській області рф під ударом опинився склад Wildberries. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

За даними OSINT-спільнот, йдеться про присілок Коледіно, де розташований найбільший логістичний склад компанії.

Тим часом тамтешня влада заявила про майже 90 нібито збитих безпілотників на підльоті до москви.

Нагадаємо

Удари ЗСУ по складах Wildberries завдали збитків на 480 млрд рублів, що перевищує річний бюджет Іркутської області. Маркетплейс втратив третину складських потужностей, а уряд рф не планує прямих виплат продавцям.

Кіберфахівці "поклали" Wildberries - ГУР повідомляє про масштабні збої15.08.26, 13:18 • 3468 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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