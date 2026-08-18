"АТЕШ" заявив про приховані обмеження на виїзд чоловіків з росії

Агентурний рух "АТЕШ" заявив про негласну фільтрацію чоловіків мобілізаційного віку на кордоні та в аеропортах росії, через яку частину пасажирів нібито затримують на додаткові перевірки до завершення посадки на рейси. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

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За твердженням руху, його агенти серед працівників прикордонних служб та аеропортів москви, санкт-петербурга і єкатеринбурга повідомляють про додатковий контроль чоловіків мобілізаційного віку.

В "АТЕШ" стверджують, що такі перевірки можуть проводити навіть за відсутності офіційної заборони на виїзд або проблем із документами. За їхніми даними, пасажирів можуть додатково розпитувати про мету поїздки, перевіряти особисті речі та тривалий час звіряти інформацію в базах.

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За твердженням руху, частину чоловіків утримують до завершення посадки на рейс, після чого повертають паспорт і відмовляють у виїзді без оформлення офіційних документів.

В "АТЕШ" також заявили, що російські прикордонники нібито отримали вказівки не застосовувати такі заходи до всіх чоловіків, а проводити вибіркові перевірки. Водночас незалежного підтвердження цих тверджень наразі немає.

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