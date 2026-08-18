"АТЕШ" заявил о скрытых ограничениях на выезд мужчин из России

Агентурное движение «АТЕШ» заявило о негласной фильтрации мужчин мобилизационного возраста на границе и в аэропортах России, из-за которой часть пассажиров якобы задерживают для дополнительных проверок до завершения посадки на рейсы. Об этом сообщает «АТЕШ», пишет УНН.

Детали

По утверждению движения, его агенты среди сотрудников пограничных служб и аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга сообщают о дополнительном контроле мужчин мобилизационного возраста.

В «АТЕШ» утверждают, что такие проверки могут проводить даже при отсутствии официального запрета на выезд или проблем с документами. По их данным, пассажиров могут дополнительно расспрашивать о цели поездки, проверять личные вещи и длительное время сверять информацию в базах.

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По утверждению движения, часть мужчин удерживают до завершения посадки на рейс, после чего возвращают паспорт и отказывают в выезде без оформления официальных документов.

В «АТЕШ» также заявили, что российские пограничники якобы получили указания не применять такие меры ко всем мужчинам, а проводить выборочные проверки. В то же время независимого подтверждения этих утверждений пока нет.

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