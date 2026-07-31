Кремль планирует убрать гауляйтера Крыма Аксёнова, обвинив его в кризисе на полуострове - "АТЕШ"

Партизанское движение «АТЕШ» утверждает, что кремль готовит отстранение назначенного россией руководителя оккупированного Крыма сергея аксенова. По данным движения, кадровые изменения могут произойти после так называемых «выборов», запланированных на сентябрь, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в «АТЕШ», их агенты в оккупационной администрации полуострова утверждают, что в москве уже якобы приняли решение об увольнении аксенова, который возглавляет оккупационную администрацию Крыма с 2014 года.

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По утверждению движения, именно на него планируют возложить ответственность за ухудшение социально-экономической ситуации и проблемы с обеспечением оккупированного полуострова. В «АТЕШ» считают, что таким образом кремль попытается снизить общественное недовольство и переложить вину за системные проблемы на местное руководство.

Среди возможных преемников называют силовика

По информации «АТЕШ», аксенов якобы уже осознает риск потери должности и пытается продемонстрировать москве жесткий контроль над ситуацией, в частности устраивая публичные выговоры местным чиновникам и депутатам.

В движении утверждают, что после сентябрьских псевдовыборов аксенова могут заменить одним из кандидатов, которых уже рассматривает кремль. Среди основных претендентов называют оккупационного «министра внутренних дел» Крыма алексея дмитриева.

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Также, по данным «АТЕШ», в москве прорабатывают вариант назначения на должность одного из российских военных в рамках программы «Время героев», которая предусматривает продвижение участников войны против Украины на руководящие должности.

УНН не имеет независимого подтверждения этой информации, а официальных заявлений российской власти относительно возможной отставки аксенова на данный момент не было.

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