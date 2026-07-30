СБС сообщили о поражении базы МБеК в Крыму, танкеров и систем ПВО рф

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили базу российских морских безэкипажных катеров (МБЭК) в Крыму, четыре танкера в Черном и Азовском морях, пять элементов ПВО и площадку запуска «Шахедов». Об этом сообщает командующий СБС ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди в Telegram, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в течение июля Птицы СБС поразили 30 целей в рамках операции «ПВОпад».

Операция «МоЛоЧКа»: СБС поразили еще четыре танкера. Всего с начала операции, стартовавшей 6 июля 2026 года, поражено 205 судов, из них 130 – в Азовском море и 75 – в Черном.

В частности, поражения получили:

База катеров МБЭК, нп Снежное, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

Радиопрозрачные укрытия РЛС, нп Охотничье, АР Крым, 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

РЛС П-18, нп Ивановка, Запорожская обл., 412 ОБр СБС «Nemesis»;

ЗРК «Бук-М3» (на трале), нп Снежное, Донецкая обл., группировка СБС ГВ БАС «Феникс» ДПС;

РЛС «Небо-СВУ», нп русский колодец, ростовская обл., 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

ТРЛК «Сопка-2», нп федоровка, ростовская обл., 9 бат «Кайрос» 414 ОБр СБС «Птицы Мадьяра»;

Место хранения и пусков ударных БпЛА (аэродром «Донецк»), нп Донецк, Донецкая обл., группировка СБС подразделение «Феникс» ДПСУ.

Мы выстоим. москва ляжет. Крым отстроим и откормим - написал Бровди.

Напомним

В ночь на 27 июля 2026 года украинские беспилотники поразили станцию комплекса РЭБ «мурманск-БН» возле мыса Фиолент в Крыму. Комплекс предназначен для радиоразведки и подавления сигналов на дальность до 5000 км.