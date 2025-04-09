Азовское море

В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе

В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составить до 26 ракет, в Черном и Азовском морях вражеских судов нет.