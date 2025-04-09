Азовское море

Минобороны РФ заявило о сбитии 158 украинских дронов, нацеленных на российские регионы и Крым. Больше всего сбито в краснодарском крае и ростовской области.
В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.
В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".
В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.
По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".
В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.
В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.
В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.
Военно-морские силы Украины сообщают о присутствии вражеских кораблей в Черном и Средиземном морях. Общий залп крылатых ракет может достигать 26 единиц.
В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.
В акватории Черного моря зафиксировано 3 вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Общий залп может достигать до 12 ракет. В Средиземном море 3 носителя с 26 ракетами.
В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.
В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", их общий залп может достигать 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.
В Средиземном море находятся четыре военных корабля агрессора, три из которых имеют крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.
В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.
В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".
Через три месяца после столкновения танкеров в Керченском проливе побережье остается загрязненным. Оккупационные власти не справились с экологическим кризисом, заставляя студентов убирать без защиты.
В Черном и Средиземном морях находятся 6 российских кораблей, из которых 5 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общая количество потенциального ракетного залпа - до 34 ракет.
Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для оккупированного Мариуполя, стремительно мелеет. Оккупанты планируют взорвать дамбы на реке Малый Кальчик для наполнения водохранилища, что может привести к экологической катастрофе.
В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.
В акватории Черного и Азовского морей нет российских военных кораблей. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту крылатые ракеты "Калибр".
В Средиземном море находятся 4 военных корабля агрессора, из них 3 оснащены «Калибрами» с угрозой залпа 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.
В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.
В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 несут крылатые ракеты "Калибр".
В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.
В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составить до 26 ракет, в Черном и Азовском морях вражеских судов нет.
В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет.