Азовское море

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27981 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Средиземном море находятся три российских корабля с крылатыми ракетами "Калибр". В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 9 апреля, 03:25 • 4118 просмотра

В Средиземном море находятся 3 корабля агрессора с 26 "Калибрами" на борту

В акватории Средиземного моря находятся три вражеских судна, вооруженных ракетами "Калибр" с суммарным залпом до 26 единиц. В Черном и Азовском морях корабли рф не зафиксированы.

Война • 8 апреля, 03:15 • 5868 просмотра

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют, но есть угроза из Средиземного - ВМС ВСУ

В акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано вражеских кораблей. В Средиземном море находятся 3 корабля с 26 ракетами "Калибр".

Война • 7 апреля, 04:35 • 4867 просмотра

россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" на борту: о ситуации сообщили в ВМС

В Черном море зафиксирован вражеский корабль с ракетами "Калибр". Общий залп до четырех ракет. В Средиземном море три корабля с 26 ракетами.

Война • 5 апреля, 05:17 • 9485 просмотра

В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют – ВМС ВСУ

По состоянию на 04. 04.2025, в Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей. В Средиземном море 4 корабля, из них 3 с 26 крылатыми ракетами "Калибр".

Война • 4 апреля, 03:45 • 4386 просмотра

В Средиземном море дежурят 3 вражеских судна с 26 ракетами "Калибр" на борту

В акватории Средиземного моря находятся четыре вражеских судна. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до 26 ракет.

Война • 3 апреля, 03:16 • 6566 просмотра

В Черном и Средиземном морях дежурят корабли рф с ракетами "Калибр" на борту

В Черном море 2 вражеских судна с ракетами "Калибр". В Средиземном море 4 вражеских корабля, три из которых имеют 26 ракет. Агрессор нарушает соглашения, выключая идентификационные системы.

Война • 2 апреля, 03:43 • 11785 просмотра

В Черном море два корабля рф с "Калибрами": до восьми ракет наготове

В акватории Черного моря зафиксированы два российских корабля, способные выпустить до восьми ракет "Калибр". В Средиземном море находятся еще три корабля агрессора с 26 ракетами.

Война • 1 апреля, 03:22 • 16310 просмотра

В Черном море находится вражеский корабль с ракетами, в Средиземном – четыре

Военно-морские силы Украины сообщают о присутствии вражеских кораблей в Черном и Средиземном морях. Общий залп крылатых ракет может достигать 26 единиц.

Война • 27 марта, 05:06 • 27609 просмотра

В Черном море наготове три российских корабля с 12 ракетами "Калибр"

В акватории Черного моря находятся три ракетоносца с крылатыми ракетами "Калибр", способные осуществить залп до 12 ракет. россия продолжает игнорировать международные морские конвенции.

Война • 24 марта, 05:12 • 149542 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря зафиксировано 3 вражеских корабля, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр». Общий залп может достигать до 12 ракет. В Средиземном море 3 носителя с 26 ракетами.

Война • 23 марта, 05:01 • 28580 просмотра

В Средиземном море обнаружены 4 российских корабля с ракетами "Калибр" - ВМС ВСУ

В акватории Средиземного моря находятся четыре российских корабля, три из которых имеют на вооружении крылатые ракеты типа "Калибр". В Черном и Азовском морях корабли рф отсутствуют.

Война • 19 марта, 05:16 • 15350 просмотра

В Средиземном море агрессор держит 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"

В Средиземном море находятся четыре российских военных судна, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр", их общий залп может достигать 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 18 марта, 04:23 • 111385 просмотра

ВМС ВСУ: россия вывела все корабли из Черного и Азовского морей

По состоянию на 17 марта 2025 года, российские военные корабли отсутствуют в Черном и Азовском морях. В Средиземном море находится 4 вражеских корабля с ракетами.

Война • 17 марта, 05:38 • 21792 просмотра

рф держит в Средиземном море 3 корабля с 26 ракетами "Калибр"

В Средиземном море находятся четыре военных корабля агрессора, три из которых имеют крылатые ракеты "Калибр" с общим залпом до 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Война • 14 марта, 04:27 • 22301 просмотра

россия вывела из Черного моря ракетоноситель «Калибров» - ВМС ВСУ

россия вывела из Черного моря корабль с 4 «Калибрами». При этом в Средиземном море страна-агрессор держит 3 ракетоносителя с 26 ракетами.

Война • 13 марта, 04:59 • 26068 просмотра

В Черном море дежурит российский ракетоноситель с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря зафиксирован вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", с общим залпом до 4 ракет. Оккупанты продолжают нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море.

Война • 12 марта, 05:34 • 19428 просмотра

Сохраняется угроза ракетного удара рф с Черного моря

В акватории Черного моря находится один российский корабль-носитель крылатых ракет "Калибр" с залпом до 4 ракет. В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 "Калибров".

Война • 11 марта, 05:09 • 22043 просмотра

Последствия аварии в Керчи: побережье Азовского моря до сих пор в мазуте - ЦНС

Через три месяца после столкновения танкеров в Керченском проливе побережье остается загрязненным. Оккупационные власти не справились с экологическим кризисом, заставляя студентов убирать без защиты.

Общество • 7 марта, 01:07 • 46992 просмотра

РФ держит в морях 6 кораблей с "Калибрами": сколько ракет могут выпустить - Генштаб

В Черном и Средиземном морях находятся 6 российских кораблей, из которых 5 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общая количество потенциального ракетного залпа - до 34 ракет.

Война • 6 марта, 04:33 • 19827 просмотра

Критическое обмеление водохранилища углубляет водный кризис в оккупированном Мариуполе

Старокрымское водохранилище, единственный источник воды для оккупированного Мариуполя, стремительно мелеет. Оккупанты планируют взорвать дамбы на реке Малый Кальчик для наполнения водохранилища, что может привести к экологической катастрофе.

Общество • 3 марта, 13:59 • 25875 просмотра

рф разместила в Средиземном море корабли с 26 «Калибрами» - что известно

В Средиземном море обнаружено 4 российских корабля, из которых 3 вооружены «Калибрами». Через Керченский пролив прошло 6 судов, а в Черном и Азовском морях вражеских кораблей не замечено.

Новости Мира • 2 марта, 04:43 • 105096 просмотра

В Черном и Азовском морях - без вражеских кораблей

В акватории Черного и Азовского морей нет российских военных кораблей. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 имеют на борту крылатые ракеты "Калибр".

Война • 1 марта, 04:33 • 36996 просмотра

В Средиземном море обнаружено 4 вражеских корабля с «Калибрами» - угроза 26 ракет

В Средиземном море находятся 4 военных корабля агрессора, из них 3 оснащены «Калибрами» с угрозой залпа 26 ракет. В Черном и Азовском морях вражеских кораблей не зафиксировано.

Новости Мира • 28 февраля, 04:31 • 26664 просмотра

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли рф

В Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля РФ, из которых 3 имеют на вооружении «Калибры» с общим залпом 26 ракет.

Война • 27 февраля, 05:13 • 28128 просмотра

В Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют

В Черном и Азовском морях отсутствуют российские боевые корабли. В Средиземном море находятся 4 корабля рф, из которых 3 несут крылатые ракеты "Калибр".

Война • 26 февраля, 04:55 • 21998 просмотра

рф держит в Черном и Средиземном морях 5 кораблей с "Калибрами"

В Черном море находится один российский корабль с 4 ракетами «Калибр». В Средиземном море - 4 корабля, три из которых имеют на борту 26 крылатых ракет.

Новости Мира • 22 февраля, 04:59 • 29945 просмотра

В Средиземном море замечено 4 корабля рф с "Калибрами": что известно об угрозе

В Средиземном море находятся 4 российских корабля, из которых 3 оснащены крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп может составить до 26 ракет, в Черном и Азовском морях вражеских судов нет.

Новости Мира • 21 февраля, 05:11 • 24644 просмотра

россия держит в Черном море корабль с "Калибрами" - ВМС ВСУ

В акватории Черного моря находится один российский корабль с 4 ракетами "Калибр". В Средиземном море - 4 корабля, из которых 3 имеют на борту до 26 ракет.

Война • 18 февраля, 05:07 • 33068 просмотра