Силы беспилотных систем поразили 11 судов теневого флота РФ в Азовском море за ночь

За ночь 14 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили еще 11 судов российского "теневого флота" в Азовском море. Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди, пишет УНН.

"+11 за ночь 14 июля. 116 судов за 9 суток выслежено Птицами СБС в Азовском море в рамках операции "МоЛоЧКа": 5 танкеров, 5 сухогрузов и 1 буксир. Теневой флот анорексирует, но должен исчезнуть, как вид", - написал "Мадьяр".

Командующий СБС отметил, что такое количество "выслеженных" судов обусловлено тем, что это малые и средние "курьерские" суда. Но они являются весомой составляющей "теневого флота" рф.

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Атаки украинских дронов делают невозможным "вывоз на экспорт "черного золота" с баз портовой нефтеперевалки и наливаек рф Волго-Донским каналом и Азовским морем к большим танкерам, которые не проходят по осадке к нефтетерминалу или порту и вынужденно танкеруются (загружаются) из емкостей тех танкеров-курьеров в Черном море на рейде, принимая на борт объем с 12-15 таких снующих по воде плавсредств". Уничтожение этих "курьерских" судов ограничивает поставки дефицитного бензина в Крым через узкое горло мелководья Азовского моря, оставляя основным и очень опасным способом доставку авто- или железнодорожными цистернами, которые тоже атакуются украинскими БпЛА.

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