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Севастополь частично обесточен после ночной атаки

Киев • УНН

 • 734 просмотра

В оккупированном Севастополе после ночной украинской атаки часть города осталась без электроснабжения. Оккупационные власти ввели особый режим на объектах и оценивают масштабы повреждений.

Севастополь частично обесточен после ночной атаки

В оккупированном Севастополе после ночной украинской атаки часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной "администрации" михайло развожаев, передает УНН.

Детали

На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштабы повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности

- говорится в сообщении гауляйтера.

Он призвал жителей города экономить заряд телефонов, по возможности отключить электроприборы, использовать гаджеты только для экстренной связи.

Напомним

В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей произошли масштабные отключения электроэнергии.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Запорожская область
Херсонская область
Крым
Севастополь