Севастополь частично обесточен после ночной атаки
Киев • УНН
В оккупированном Севастополе после ночной украинской атаки часть города осталась без электроснабжения. Оккупационные власти ввели особый режим на объектах и оценивают масштабы повреждений.
В оккупированном Севастополе после ночной украинской атаки часть города осталась без электроснабжения. Об этом сообщил в Telegram глава оккупационной "администрации" михайло развожаев, передает УНН.
Детали
На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштабы повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности
Он призвал жителей города экономить заряд телефонов, по возможности отключить электроприборы, использовать гаджеты только для экстренной связи.
Напомним
В ночь на 12 июля во временно оккупированном Крыму, а также на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей произошли масштабные отключения электроэнергии.