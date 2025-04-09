Самолеты "Уральских авиалиний" и NordStar совершили аварийную посадку из-за отказа двигателей после взлета. За 11 месяцев 2024
года с российскими самолетами произошло 208 инцидентов, что на 30% больше чем в 2023.
Япония отметила Новый год традиционным колокольным звоном в храме Токудай-дзи. Южная Корея отменила праздничные представления
из-за авиакатастрофы Boeing 737, унесшей жизни 179 человек.
И. о. президента Южной Кореи Чхве Сан Мок инициировал экстренную проверку безопасности всей системы авиаперевозок страны. Решение
принято после катастрофы Boeing 737-8AS компании Jeju Air, в которой погибли 179 пассажиров.
В аэропорту Муан Boeing 737-8AS компании Jeju Air потерпел крушение, вероятно из-за столкновения с птицами. В результате
катастрофы 151 человек погиб, 28 считаются пропавшими без вести.
Суд арестовал 7 самолетов Boeing и Embraer стоимостью 40 млн долларов по делу об уклонении от уплаты налогов. Самолеты принадлежат
кипрской компании, связанной с Коломойским и Боголюбовым.
Две итальянские компании-субподрядчики обвинены в поставке несоответствующих требованиям безопасности компонентов для Boeing 787
Dreamliner. Расследование началось после заявления Boeing о ненадлежащем изготовлении некоторых деталей итальянским подрядчиком.
Boeing задерживает поставку около пятидесяти пассажирских самолетов 737 Max из-за недавно обнаруженного дефекта фюзеляжа.
После того, как у самолета Boeing 737 Max над Орегоном отвалилась дверь аварийного выхода, компания Boeing отозвала свой запрос на
получение исключения из правил безопасности от FAA, чтобы разрешить поставки и полеты новой модели 737-7 Max.