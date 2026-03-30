$43.840.0450.490.12
БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили

Киев • УНН

 • 15879 просмотра

Бюро экономической безопасности игнорирует международные соглашения и решения судов об избежании двойного налогообложения. Это угрожает уничтожением гражданской авиации.

БЭБ против авиакомпаний: украинским перевозчикам навязывают налог, который они уже уплатили

Пока украинские авиакомпании в условиях закрытого из-за войны неба спасают отрасль работой за границей и обеспечивают поступление валюты в государственный бюджет, внутри страны им загоняют нож в спину. Несмотря на международные соглашения об избежании двойного налогообложения и разъяснительные решения суда, Бюро экономической безопасности под руководством Александра Цивинского пытается заставить авиаперевозчиков повторно платить за самолеты, взятые в лизинг за границей. Это может иметь для украинской гражданской авиации разрушительные последствия, пишет УНН.

С 2022 года небо над Украиной закрыто для гражданской авиации из-за полномасштабной российской агрессии. Однако это не означает, что авиарынок умер. Отечественные авиакомпании вынуждены были переориентироваться на работу за границей. Они продолжают летать по всему миру и тем самым помогать экономике нашего государства. Ведь, как рассказал в интервью УНН эксперт в сферах транспорта и машиностроения, исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная Ассоциация" Николай Щербина, украинские авиаперевозчики уплачивают в госбюджет до 40% от своих прибылей в виде возврата валютной выручки.

Помимо поступлений в бюджет работа на международном рынке позволяет авиакомпаниям сохранять рабочие места, развивать компетенции, внедрять технологические инновации. В целом речь идет о сохранении отрасли гражданской авиации во время войны и ее готовности к полному восстановлению после открытия неба над Украиной.

Однако, по словам эксперта, в последнее время авиакомпании столкнулись с фискальным давлением в виде попыток дополнительного налогообложения. Речь идет о лизинговых платежах.

Как пояснил Щербина, весь мировой авиарынок работает по одной схеме, когда авиакомпании не покупают воздушные суда, ведь это слишком дорого, а берут их в аренду. Несмотря на то, что авиакомпании летают исключительно за границей, соответственно генерируют прибыль и платят налоги в иностранной стране, по словам эксперта, сейчас их пытаются еще больше обложить налогом в Украине.

Это противоречит конвенциям об избежании двойного налогообложения и создает невыносимое давление на бизнес. Такой подход имеет мгновенный негативный эффект. Если лизинг воздушных судов дорожает из-за дополнительного налогообложения, соответственно дорожает вся деятельность авиакомпании. Уменьшение лизинговой платы для лизингодателя неприемлемо, поскольку в таком случае такое сотрудничество становится невыгодным

- отметил Щербина.

Стоит отметить, что между Украиной и рядом иностранных стран действуют международные соглашения, предусматривающие избежание двойного налогообложения. Общая ставка так называемого налога на репатриацию составляет 15%. Однако по международным конвенциям украинские авиакомпании либо вообще освобождаются от уплаты этого налога в Украине, ведь уже его уплатили за границей, либо его ставка значительно снижается вплоть до 5%.

Несмотря на это, отечественные перевозчики сталкиваются с попытками навязать им дополнительный сбор.

Что касается авиакомпаний, я знаю как минимум 5 авиаперевозчиков, которых пытались таким образом обложить налогом. В некоторых случаях, насколько мне известно, подключается даже Бюро экономической безопасности, и были открыты уголовные дела. Отмечу, что есть некоторая избирательность в подходе налоговиков и представителей БЭБ, когда одних пытаются облагать налогом, а других просто не замечают. Хотя схема работы для всего мира одна и та же

- отметил Щербина.

Суд уже ставил точку в вопросе налогообложения лизинга

В 2019 году Окружной административный суд Киева рассматривал спор между ПАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и в то время Государственной фискальной службой. Речь шла о том, что авиакомпания МАУ взяла в лизинг два самолета Boeing В737-900ER у британской компании Osprey Aircraft Leasing Ltd. Украинский перевозчик соответственно платил налоги в Великобритании.

Несмотря на действие с 1993 года Конвенции между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, фискалы начислили авиакомпании МАУ штраф за неуплату налогов в Украине.

Пунктом 3.2 статьи 3 Налогового кодекса Украины определено, что если международным договором, согласие на обязательность которого дано Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены этим Кодексом, применяются правила международного договора. Конвенция между Правительством Украины и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об устранении двойного налогообложения, которая имеет приоритет по сравнению с нормами Налогового кодекса Украины, определяет особенности взимания с резидентов Договаривающихся государств налогов на доход и на прирост стоимости имущества

- говорится в решении суда.

В материалах суда также говорится о том, что Конвенцией определено: прибыль предприятия Договаривающегося Государства облагается налогом только в этом Договаривающемся Государстве, если только предприятие не осуществляет коммерческой деятельности во втором Договаривающемся Государстве через расположенное там постоянное представительство.

Статьей 8 Конвенции отдельно указано о порядке налогообложения операций, связанных с эксплуатацией морского и воздушного транспорта. В частности, прибыль, полученная резидентом Договаривающегося Государства от эксплуатации морских и воздушных судов в международных перевозках будет облагаться налогом только в этом Государстве

- отмечается в материалах суда.

Суд также подчеркнул, что налоговым законодательством Украины установлены специальные условия по налогообложению доходов нерезидентов с источником их происхождения из Украины при наличии международных договоров об избежании двойного налогообложения.

В частности, статьей 103 Налогового кодекса Украины предусмотрена оговорка относительно учета нормы международных договоров, вступивших в силу, об избежании двойного налогообложения при выплате резидентами или постоянными представительствами нерезидентов, дохода с источником его происхождения из Украины в пользу нерезидента, поскольку такие нормы имеют приоритет перед нормами отечественного налогового законодательства. В пункте 103.1 статьи 103 Налогового кодекса Украины указано, что применение правил международного договора Украины осуществляется путем освобождения от налогообложения доходов с источником их происхождения из Украины, уменьшения ставки налога или путем возврата разницы между уплаченной суммой налога и суммой, которую нерезиденту необходимо уплатить в соответствии с международным договором Украины

- говорится в решении суда.

Кроме того, судья отмечает, что налоговый агент (в этом случае компания МАУ) имеет право самостоятельно применить освобождение от налогообложения или уменьшенную ставку налога, предусмотренную соответствующим международным договором Украины на время выплаты дохода нерезиденту, если такой нерезидент является бенефициарным (фактическим) получателем (владельцем) дохода и является резидентом страны, с которой заключен международный договор Украины.

Поэтому в итоге Окружной административный суд Киева в судебном споре встал на сторону МАУ и отменил решение фискалов, объяснив, что дополнительных сборов за лизинг воздушных судов украинским авиакомпаниям платить не нужно.

Решение суда не помеха подозрению

Несмотря на решение суда, в котором подробно истолковано применение международного права, в частности Конвенций, предусматривающих избежание двойного налогообложения украинских компаний, Бюро экономической безопасности решило привлечь к ответственности должностных лиц МАУ за пользование лизингом. Правда, спустя почти 6 лет и за сотрудничество с кипрской компанией. Хотя здесь стоит отметить, что налоговое законодательство по налогообложению лизинга в Украине за этот период не менялось.

Речь идет о подозрениях бывшему директору МАУ Евгению Дыхне и экс-бухгалтеру перевозчика.

По данным следствия, между кипрской компанией (владельцем самолетов) и украинской авиакомпанией были заключены договоры эксплуатационного лизинга по аренде самолетов Boeing 737 и Embraer.

Во исполнение этих договоров в 2017–2022 годах МАУ в адрес кипрской компании осуществила выплату доходов в виде лизинговой платы за использование самолетов на общую сумму более 3,4 млрд грн.

Пользуясь Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр о внесении двойного налогообложения, которая действует с 2013 года, экс-руководство украинской компании при осуществлении выплаты выставило льготную ставку 0% налога на репатриацию для уплаты в Украине.

В БЭБ убеждены, что применение экс-руководством украинской авиакомпании льготной ставки не соответствовало условиям заключенных договоров и фактическим потребностям эксплуатации самолетов. Следователи считают, что авиаперевозчик должен был уплатить в бюджет 10%-ную налоговую ставку, несмотря на то, что эти налоги компания уже уплатила на Кипре.

Стоит отметить, что на старте расследования следствием было заявлено о 7 самолетах Boeing 737 и Embraer E 190, которые были предметом лизинга. Почему в деле остались два, достоверно пока не известно.

Гражданская авиация под угрозой уничтожения

Очевидно, что ситуация с налогообложением лизинговых платежей для украинских авиакомпаний выглядит не просто как налоговый спор, а как системная проблема правоприменения, которая бьет по отрасли, которая даже в условиях закрытого неба продолжает приносить государству валютную выручку и сохранять украинское присутствие на глобальном авиарынке.

Когда международные конвенции, нормы Налогового кодекса и даже уже сформированная судебная практика фактически игнорируются следователями Бюро экономической безопасности, это создает для бизнеса не правовую определенность, а режим постоянного риска. Кроме того, для авиакомпаний, которые сейчас вынуждены выживать, создается дополнительное и чрезмерное финансовое давление, а также препятствия, связанные с расследованием такого рода уголовных дел.

В комплексе государство в лице БЭБ своими же руками уничтожает конкурентоспособность украинской авиации на международном рынке, а значит убивает отрасль, которая и так едва функционирует.

Если такая практика давления через налоговые доначисления и уголовные производства будет продолжаться, Украина рискует не только потерять часть авиаперевозчиков, но и подать иностранным инвесторам и партнерам очередной сигнал о том, что даже в стратегически важных секторах правила игры могут меняться вопреки международным обязательствам.

Лилия Подоляк

