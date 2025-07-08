Екдиректора МАУ Дихне підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 344 млн грн

Колишнє керівництво української авіакомпанії викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 344 мільйони гривень. Їм уже повідомлено про підозру. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього директора МАУ Євгена Дихне та ексбухгалтера перевізника.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру ексдиректор та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника, яку пов’язують з відомим українським бізнесменом, в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн, тобто – в особливо великих розмірах, та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться у дописі.

Що відомо наразі:

між кіпрською компанією (власником літаків) та українською компанією-авіаперевізником укладено договори експлуатаційного лізингу щодо оренди літаків Boeing 737 та Embraer;

на виконання цих договорів у період 2017–2022 років українською компанією на адресу кіпрської компанії здійснено виплату доходів у вигляді лізингової плати за використання літаків на загальну суму понад 3,4 млрд грн;

користуючись цією Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про внесення подвійного оподаткування, екс-керівництво української компанії при здійсненні виплати виставило пільгову ставку 0% та не сплатило до бюджету України жодної гривні;

під час розслідування встановлено, що застосування екс-керівництвом української компанії пільгової ставки не відповідало ані умовам укладених договорів, ані фактичним потребам експлуатації літаків.

Іншими словами, авіакомпанія мала випускати пільгову ставку 10%, а випускала 0%. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 344 млн грн.

Раніше в рамках цього кримінального провадження було заявлено про 7 літаків Boeing 737 та Embraer E 190, які були предметом лізингу згідно з прокурорськими договорами.

Наразі, як вказано, триває досудове розслідування.

Доповнення

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд засудив колишнього керівника державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль Євгена Дихне до 5 років позбавлення волі у справі щодо зловживання службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.