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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Екдиректора МАУ Дихне підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 344 млн грн

Київ • УНН

 • 653 перегляди

За версією слідства, ексдиректор та колишній головний бухгалтер української компанії незаконно застосували пільгову ставку 0% при лізингових виплатах на Кіпр, чим спричинили державі багатомільйонні збитки.

Екдиректора МАУ Дихне підозрюють в ухиленні від сплати податків на понад 344 млн грн

Колишнє керівництво української авіакомпанії викрили в ухиленні від сплати податків на суму понад 344 мільйони гривень. Їм уже повідомлено про підозру. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього директора МАУ  Євгена Дихне та ексбухгалтера перевізника.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру ексдиректор та колишньому головному бухгалтеру української компанії-авіаперевізника, яку пов’язують з відомим українським бізнесменом, в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 344 млн грн, тобто – в особливо великих розмірах, та внесення завідомо неправдивих відомостей до податкової звітності (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України)", - ідеться у дописі.

Що відомо наразі:

  • між кіпрською компанією (власником літаків) та українською компанією-авіаперевізником укладено договори експлуатаційного лізингу щодо оренди літаків Boeing 737 та Embraer;
    • на виконання цих договорів у період 2017–2022 років українською компанією на адресу кіпрської компанії здійснено виплату доходів у вигляді лізингової плати за використання літаків на загальну суму понад 3,4 млрд грн;
      • користуючись цією Конвенцією між Урядом України та Урядом Республіки Кіпр про внесення подвійного оподаткування, екс-керівництво української компанії при здійсненні виплати виставило пільгову ставку 0% та не сплатило до бюджету України жодної гривні;
        • під час розслідування встановлено, що застосування екс-керівництвом української компанії пільгової ставки не відповідало ані умовам укладених договорів, ані фактичним потребам експлуатації літаків.

          Іншими словами, авіакомпанія мала випускати пільгову ставку 10%, а випускала 0%. Це призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 344 млн грн.

          Раніше в рамках цього кримінального провадження було заявлено про 7 літаків Boeing 737 та Embraer E 190, які були предметом лізингу згідно з прокурорськими договорами. 

          Наразі, як вказано, триває досудове розслідування.

          Доповнення

          У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд засудив колишнього керівника державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль Євгена Дихне до 5 років позбавлення волі у справі щодо зловживання службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків.

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

          ЕкономікаКримінал та НП
          Boeing 737
          Україна
          Кіпр
          Tesla
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