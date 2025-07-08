Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 344 млн грн

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
12:25 • 1299 просмотра
Регистрация домашних животных в столичных ЦПАУ: сколько заявлений было подано со старта услуги
Эксклюзив
11:24 • 7405 просмотра
Четыре месяца без маркетинга на фармрынке: нардеп Дмитриева объяснила, почему до сих пор не согласованы новые правила
10:13 • 18520 просмотра
Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить 10 ракет для Patriot - Axios
10:12 • 25927 просмотра
Зеленский сообщил послу Украины в США Маркаровой о ее замене – источники
09:37 • 28707 просмотра
9 июля в Украине будет едва ли не самая жаркая погода в Европе - синоптик
Эксклюзив
09:02 • 32928 просмотра
В Сумах за полгода 2025 было повреждено более чем в восемь раз больше домов, чем в прошлом году
8 июля, 03:46 • 80108 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 112865 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 115693 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 134353 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
2м/с
46%
744мм
Популярные новости
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля8 июля, 04:05 • 67065 просмотра
Непогода оставила без света 700 городов и сел в Украине8 июля, 05:38 • 46586 просмотра
Число пострадавших в ДТП с автобусом "Киев-Днепр" возросло до 338 июля, 06:01 • 26004 просмотра
Убийство мужчины в Киеве: личность погибшего установлена, стрелка продолжают искать07:20 • 58068 просмотра
В РФ затяжная засуха, урожайность и весь аграрный сезон провалены - СВР09:41 • 4532 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 153001 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 140845 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 162557 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 167028 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 259990 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Эммануэль Макрон
Карл III
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Закарпатская область
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 132985 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 321396 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 159497 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 275128 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 296364 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Хранитель
Вашингтон Пост
Signal

Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 344 млн грн

Киев • УНН

 • 549 просмотра

По версии следствия, экс-директор и бывший главный бухгалтер украинской компании незаконно применили льготную ставку 0% при лизинговых выплатах на Кипр, чем причинили государству многомиллионные убытки.

Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 344 млн грн

Бывшее руководство украинской авиакомпании разоблачено в уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 миллионов гривен. Им уже сообщено о подозрении. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем директоре МАУ Евгении Дыхне и экс-бухгалтере перевозчика.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении экс-директору и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика, которую связывают с известным украинским бизнесменом, в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 млн грн, то есть – в особо крупных размерах, и внесении заведомо ложных сведений в налоговую отчетность (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Что известно на данный момент:

  • между кипрской компанией (владельцем самолетов) и украинской компанией-авиаперевозчиком заключены договоры эксплуатационного лизинга по аренде самолетов Boeing 737 и Embraer;
    • во исполнение этих договоров в период 2017–2022 годов украинской компанией в адрес кипрской компании осуществлена выплата доходов в виде лизинговой платы за использование самолетов на общую сумму более 3,4 млрд грн;
      • пользуясь этой Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр о внесении двойного налогообложения, экс-руководство украинской компании при осуществлении выплаты выставило льготную ставку 0% и не уплатило в бюджет Украины ни одной гривны;
        • в ходе расследования установлено, что применение экс-руководством украинской компании льготной ставки не соответствовало ни условиям заключенных договоров, ни фактическим потребностям эксплуатации самолетов.

          Иными словами, авиакомпания должна была применять льготную ставку 10%, а применяла 0%. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 344 млн грн.

          Ранее в рамках этого уголовного производства было заявлено о 7 самолетах Boeing 737 и Embraer E 190, которые были предметом лизинга согласно прокурорским договорам. 

          Сейчас, как указано, продолжается досудебное расследование.

          Дополнение

          В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего руководителя государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгения Дыхне к 5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн убытков.

          Алена Уткина

          Алена Уткина

          ЭкономикаКриминал и ЧП
          Боинг 737
          Украина
          Кипр
          Tesla
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          S&P 500
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Brent Oil
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gold
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          ,
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          Gas TTF
          $
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          .
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          0
          0
          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9