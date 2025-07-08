Экс-директора МАУ Дыхне подозревают в уклонении от уплаты налогов на более чем 344 млн грн

Бывшее руководство украинской авиакомпании разоблачено в уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 миллионов гривен. Им уже сообщено о подозрении. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает УНН.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о бывшем директоре МАУ Евгении Дыхне и экс-бухгалтере перевозчика.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении экс-директору и бывшему главному бухгалтеру украинской компании-авиаперевозчика, которую связывают с известным украинским бизнесменом, в умышленном уклонении от уплаты налогов на сумму более 344 млн грн, то есть – в особо крупных размерах, и внесении заведомо ложных сведений в налоговую отчетность (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Что известно на данный момент:

между кипрской компанией (владельцем самолетов) и украинской компанией-авиаперевозчиком заключены договоры эксплуатационного лизинга по аренде самолетов Boeing 737 и Embraer;

во исполнение этих договоров в период 2017–2022 годов украинской компанией в адрес кипрской компании осуществлена выплата доходов в виде лизинговой платы за использование самолетов на общую сумму более 3,4 млрд грн;

пользуясь этой Конвенцией между Правительством Украины и Правительством Республики Кипр о внесении двойного налогообложения, экс-руководство украинской компании при осуществлении выплаты выставило льготную ставку 0% и не уплатило в бюджет Украины ни одной гривны;

в ходе расследования установлено, что применение экс-руководством украинской компании льготной ставки не соответствовало ни условиям заключенных договоров, ни фактическим потребностям эксплуатации самолетов.

Иными словами, авиакомпания должна была применять льготную ставку 10%, а применяла 0%. Это привело к фактическому непоступлению в государственный бюджет более 344 млн грн.

Ранее в рамках этого уголовного производства было заявлено о 7 самолетах Boeing 737 и Embraer E 190, которые были предметом лизинга согласно прокурорским договорам.

Сейчас, как указано, продолжается досудебное расследование.

Дополнение

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд приговорил бывшего руководителя государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь" Евгения Дыхне к 5 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением, что нанесло более 15,7 млн грн убытков.