Государственная фискальная служба Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 25739 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Списание налогов на более 641 млн грн: экс-заместителю главы ГФС Билану сообщили подозрение

Бывшему первому заместителю председателя ГФС сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Из-за его бездействия государство потеряло право требования по уплате налогов на сумму более 641 млн грн.

политика • 25 февраля, 15:39 • 28892 просмотра

Блокада пунктов пропуска польскими фермерами пока не фиксируется - пограничники

На польско-украинской границе пока не фиксируется блокада пунктов пропуска. Госпогранслужба не получала дополнительной информации от польской стороны относительно возможной блокады с 15 ноября.

Общество • 15 ноября, 08:28 • 14872 просмотра
Эксклюзив

Компании-оболочки и прихвостень на таможне: как бывший фискал обманывает государство на экспорте зерновых

Бывший работник фискальной службы создал сеть фиктивных компаний для экспорта зерна без уплаты налогов. Через схему в 2024 году было вывезено более 110 тысяч тонн продукции на сумму 1,055 млрд грн.

Экономика • 13 ноября, 13:58 • 161002 просмотра

Международных перевозчиков предупредили о возможных задержках на границе Украины с Польшей

Система таможенного оформления в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» работает в аварийном режиме из-за обновления ПО. Возможны задержки и накопления транспорта на въезд и выезд из Украины.

Общество • 2 ноября, 16:07 • 21556 просмотра

В Госспецсвязи предупредили украинских бухгалтеров о возможной хакерской атаке

Госспецсвязь предупреждает о новой волне фишинговых атак на бухгалтеров украинских предприятий через поддельные письма от ГНС. Злоумышленники получают доступ к компьютерам через вредоносное ПО в PDF-файлах.

Криминал и ЧП • 30 октября, 12:47 • 13280 просмотра

В Одесской области таможенники предотвратили незаконный вывоз коллекции винтажных фотоаппаратов

На одесской таможне обнаружили попытку незаконного вывоза 42 винтажных фотоаппаратов в Турцию. Среди них - раритетные модели Zeiss, Kodak, FED и других производителей 1930-1960 годов.

Общество • 30 октября, 03:18 • 50686 просмотра

Три громады Киевщины не отчитываются об инвентаризации с/х земель: Кравченко обратился к правоохранителям

На Киевщине три громады игнорируют представление информации по инвентаризации сельхозземель и уплате налогов. С начала года уже задекларировано дополнительно 170 млн грн платы за землю, из которых 157 млн поступили в бюджеты.

Экономика • 28 октября, 16:04 • 18110 просмотра
Эксклюзив

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Соцопрос показал, что НАБУ и таможне доверяют лишь 33% украинцев, более 60% выражают недоверие. Несмотря на одинаковые показатели, таможню планируют перезапускать, а НАБУ продолжает работать без изменений.

Криминал и ЧП • 28 октября, 15:21 • 135164 просмотра

Эстонская IT-компания будет разрабатывать систему электронных акцизов на алкоголь и табак

ELEKS выиграла тендер на разработку электронной системы оборота алкоголя и табака еАкциз в Украине. Система заменит бумажные акцизные марки на электронные с Datamatrix-кодами, запуск запланирован на 2026 год.

Экономика • 17 октября, 13:11 • 10993 просмотра
Эксклюзив

Диктатура в комитете Гетманцева. Эксперт рассказал почему налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения в ГНС

Налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения налоговиков, включая Сокура. Глава движения #ЅаѵеФОП утверждает, что Гетманцев контролирует все кадровые назначения в ГНС, даже на местном уровне.

политика • 16 октября, 11:39 • 67658 просмотра
Эксклюзив

Налоговый комитет Рады игнорирует скандал с и.о. замглавы ГНС Сокуром

Глава налогового комитета ВР Гетманцев не реагирует на нарушения своего бывшего помощника Сокура в ГНС. НАПК проверяет декларации и образ жизни Сокура, но комитет не планирует рассматривать этот вопрос.

политика • 15 октября, 11:01 • 118040 просмотра
Эксклюзив

Юрист объяснил, какие проблемы с уплатой военного сбора могут возникнуть, если закон о повышении налогов вступит в силу

Эксперт рассказал о возможных осложнениях при уплате повышенного военного сбора. Отметил, что механизм уплаты несовершенен и требует доработки.

Экономика • 12 октября, 11:21 • 158944 просмотра

Рада ввела гарантированный налог для производителей спирта и биоэтанола

Верховная Рада приняла закон о введении гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола. Производители будут платить акцизный налог с объема, соответствующего максимальной производительности их оборудования.

Экономика • 9 октября, 11:01 • 12730 просмотра

Стало известно о нарушениях, которые выявило НАПК в декларациях чиновников в этом году

НАПК проверило 734 декларации должностных лиц, из которых только 1 не имела нарушений. 46% проверенных деклараций содержат нарушения на общую сумму 1,86 млрд грн.

политика • 9 октября, 08:52 • 12125 просмотра

Скандалы в налоговой: как Гетманцев "не замечает" нарушений своего протеже

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев игнорирует обвинения против своего ставленника в ГНС Евгения Сокура. Сокур может быть замешанным во внесении недостоверных данных в декларации и превышении служебных полномочий.

политика • 7 октября, 09:08 • 131294 просмотра

На границе с Польшей не работают некоторые пункты пропуска: что известно

На украинско-польской границе приостановлено движение в некоторых пунктах пропуска из-за проблем с базой данных Польши. В «Ягодин-Дорогуск» и «Устилуг-Зосин» остановлено движение, в других ограничен въезд и выезд.

Общество • 5 октября, 21:14 • 24007 просмотра
Эксклюзив

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации.

политика • 4 октября, 11:50 • 205740 просмотра

Украина впервые провела международный обмен данными о финансовых счетах: что это значит

Украина осуществила первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту CRS. Это позволит эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов и будет способствовать экономической стабильности страны.

Экономика • 4 октября, 09:52 • 12092 просмотра

Мужчина пытался вывезти из Украины две старинные скрипки: что известно

69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники обнаружили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.

Криминал и ЧП • 3 октября, 13:38 • 13270 просмотра

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Несмотря на то, что и. о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур фигурирует в ряде скандалов, против него открыто уголовное дело и проводится проверка НАПК, он продолжает занимать высокую должность. Вероятно это возможно благодаря политическому покровительству.

политика • 3 октября, 09:39 • 184040 просмотра

2 года "таможенному безвизу" в Украине: оформлено почти 120 тысяч транзитных деклараций

За два года в системе NCTS оформлено почти 120 тысяч транзитных деклараций. Количество деклараций за последний год выросло в 3,7 раза, общая сумма гарантирования достигла 450 млн евро.

Экономика • 3 октября, 06:57 • 14802 просмотра
Эксклюзив

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК - юрист

Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК, считает юрист.

политика • 2 октября, 08:41 • 104388 просмотра
Эксклюзив

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.

Экономика • 1 октября, 10:28 • 196472 просмотра

Комитет по вопросам финансов рассмотрит законопроект о повышении налогов в пятницу

Комитет ВР по вопросам финансов планирует рассмотреть правительственный законопроект 11416д о повышении налогов в эту пятницу. Законопроект предусматривает увеличение налогов на 58 млрд грн в 2023 году и 137 млрд грн в 2024 году.

Экономика • 30 сентября, 08:10 • 46489 просмотра

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Все больше внимания приковано к фигуре Евгения Сокура, и. о. заместителя председателя ГНС Украины, в отношении которого НАПК начало проверку из-за вероятного сокрытия информации о сожительнице в своих декларациях. Эксперты считают, что чиновника следует отстранить на время проверки.

политика • 27 сентября, 09:40 • 165757 просмотра
Эксклюзив

Ситуация с и.о. замглавы ГНС Сокуром - пример того, как чиновники попирают законодательство - эксперт

Глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич считает, что и. о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура следует уволить за недостоверное декларирование. Эксперт подчеркивает необходимость жесткого наказания чиновников за нарушение закона.

политика • 26 сентября, 11:11 • 101637 просмотра

19-летний парень пытался скрыто провезти из Польши смартфоны на 2 млн гривен

На границе с Польшей таможенники обнаружили 168 скрытых смартфонов Xiaomi стоимостью 2 млн грн. 19-летний водитель микроавтобуса пытался незаконно ввезти их в Украину, спрятав за обшивкой салона.

Криминал и ЧП • 25 сентября, 11:31 • 13263 просмотра
Эксклюзив

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

Глава Advanter Group Андрей Длигач призывает заменить руководство налоговой и таможни, включая и. о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура. Он подчеркивает необходимость очистки от лиц, которые указывают недостоверные данные в декларациях.

политика • 25 сентября, 06:48 • 72364 просмотра

Потому что не повезло. Аналитики в CEO Club разобрались, по какому принципу налоговая блокирует накладные

Аналитики СЕО-клаба обнаружили, что ГНС блокирует налоговые накладные честного бизнеса для наполнения бюджета. Это позволяет государству получать «беспроцентный кредит» от предпринимателей без их согласия.

Экономика • 24 сентября, 10:51 • 13978 просмотра
Эксклюзив

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и.о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК

Кручу, верчу, запутать хочу, или как и. о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК.

политика • 24 сентября, 06:53 • 175058 просмотра