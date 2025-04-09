Государственная фискальная служба Украины

Шерше ля фам, или как "скрытая" сожительница может лишить карьеры одного из главных налоговиков

Все больше внимания приковано к фигуре Евгения Сокура, и. о. заместителя председателя ГНС Украины, в отношении которого НАПК начало проверку из-за вероятного сокрытия информации о сожительнице в своих декларациях. Эксперты считают, что чиновника следует отстранить на время проверки.