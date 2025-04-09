Государственная фискальная служба Украины

Бывшему первому заместителю председателя ГФС сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Из-за его бездействия государство потеряло право требования по уплате налогов на сумму более 641 млн грн.
На польско-украинской границе пока не фиксируется блокада пунктов пропуска. Госпогранслужба не получала дополнительной информации от польской стороны относительно возможной блокады с 15 ноября.
Бывший работник фискальной службы создал сеть фиктивных компаний для экспорта зерна без уплаты налогов. Через схему в 2024 году было вывезено более 110 тысяч тонн продукции на сумму 1,055 млрд грн.
Система таможенного оформления в пункте пропуска «Дорогуск - Ягодин» работает в аварийном режиме из-за обновления ПО. Возможны задержки и накопления транспорта на въезд и выезд из Украины.
Госспецсвязь предупреждает о новой волне фишинговых атак на бухгалтеров украинских предприятий через поддельные письма от ГНС. Злоумышленники получают доступ к компьютерам через вредоносное ПО в PDF-файлах.
На одесской таможне обнаружили попытку незаконного вывоза 42 винтажных фотоаппаратов в Турцию. Среди них - раритетные модели Zeiss, Kodak, FED и других производителей 1930-1960 годов.
На Киевщине три громады игнорируют представление информации по инвентаризации сельхозземель и уплате налогов. С начала года уже задекларировано дополнительно 170 млн грн платы за землю, из которых 157 млн поступили в бюджеты.
Соцопрос показал, что НАБУ и таможне доверяют лишь 33% украинцев, более 60% выражают недоверие. Несмотря на одинаковые показатели, таможню планируют перезапускать, а НАБУ продолжает работать без изменений.
ELEKS выиграла тендер на разработку электронной системы оборота алкоголя и табака еАкциз в Украине. Система заменит бумажные акцизные марки на электронные с Datamatrix-кодами, запуск запланирован на 2026 год.
Налоговый комитет Рады не реагирует на нарушения налоговиков, включая Сокура. Глава движения #ЅаѵеФОП утверждает, что Гетманцев контролирует все кадровые назначения в ГНС, даже на местном уровне.
Глава налогового комитета ВР Гетманцев не реагирует на нарушения своего бывшего помощника Сокура в ГНС. НАПК проверяет декларации и образ жизни Сокура, но комитет не планирует рассматривать этот вопрос.
Эксперт рассказал о возможных осложнениях при уплате повышенного военного сбора. Отметил, что механизм уплаты несовершенен и требует доработки.
Верховная Рада приняла закон о введении гарантированного налогового обязательства для производителей этилового спирта и биоэтанола. Производители будут платить акцизный налог с объема, соответствующего максимальной производительности их оборудования.
НАПК проверило 734 декларации должностных лиц, из которых только 1 не имела нарушений. 46% проверенных деклараций содержат нарушения на общую сумму 1,86 млрд грн.
Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев игнорирует обвинения против своего ставленника в ГНС Евгения Сокура. Сокур может быть замешанным во внесении недостоверных данных в декларации и превышении служебных полномочий.
На украинско-польской границе приостановлено движение в некоторых пунктах пропуска из-за проблем с базой данных Польши. В «Ягодин-Дорогуск» и «Устилуг-Зосин» остановлено движение, в других ограничен въезд и выезд.
Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации.
Украина осуществила первый международный автоматический обмен информацией о финансовых счетах по стандарту CRS. Это позволит эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов и будет способствовать экономической стабильности страны.
69-летний украинец пытался незаконно вывезти две скрипки 18-19 веков по поддельным документам. Таможенники обнаружили нарушение на посту «Малый Березный», инструменты изъяты для экспертизы.
Несмотря на то, что и. о. заместителя председателя ГНС Евгений Сокур фигурирует в ряде скандалов, против него открыто уголовное дело и проводится проверка НАПК, он продолжает занимать высокую должность. Вероятно это возможно благодаря политическому покровительству.
За два года в системе NCTS оформлено почти 120 тысяч транзитных деклараций. Количество деклараций за последний год выросло в 3,7 раза, общая сумма гарантирования достигла 450 млн евро.
Отсутствие почти 2,6 млн грн в декларации одного из главных налоговиков страны Сокура может стать поводом для расследования НАПК, считает юрист.
Евгений Сокур не отразил в декларации за 2023 год 2,6 млн грн от продажи ценных бумаг. За это его могут привлечь к административной ответственности и запретить занимать государственные должности.
Комитет ВР по вопросам финансов планирует рассмотреть правительственный законопроект 11416д о повышении налогов в эту пятницу. Законопроект предусматривает увеличение налогов на 58 млрд грн в 2023 году и 137 млрд грн в 2024 году.
Все больше внимания приковано к фигуре Евгения Сокура, и. о. заместителя председателя ГНС Украины, в отношении которого НАПК начало проверку из-за вероятного сокрытия информации о сожительнице в своих декларациях. Эксперты считают, что чиновника следует отстранить на время проверки.
Глава движения #ЅаѵеФОП Сергей Доротич считает, что и. о. заместителя председателя ГНС Евгения Сокура следует уволить за недостоверное декларирование. Эксперт подчеркивает необходимость жесткого наказания чиновников за нарушение закона.
На границе с Польшей таможенники обнаружили 168 скрытых смартфонов Xiaomi стоимостью 2 млн грн. 19-летний водитель микроавтобуса пытался незаконно ввезти их в Украину, спрятав за обшивкой салона.
Глава Advanter Group Андрей Длигач призывает заменить руководство налоговой и таможни, включая и. о. заместителя главы ГНС Евгения Сокура. Он подчеркивает необходимость очистки от лиц, которые указывают недостоверные данные в декларациях.
Аналитики СЕО-клаба обнаружили, что ГНС блокирует налоговые накладные честного бизнеса для наполнения бюджета. Это позволяет государству получать «беспроцентный кредит» от предпринимателей без их согласия.
Кручу, верчу, запутать хочу, или как и. о. замглавы ГНС Сокур хотел избежать проверки НАПК.