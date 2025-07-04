Суд продлил меру пресечения для Насирова до 4 сентября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 4 сентября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию ВАКС.

Детали

Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на Романа Михайловича (...) Срок действия обязанностей установить – до 4 сентября 2025 года - сказал судья.

На него также возложили следующие обязанности:

прибывать по вызову;

не покидать пределы Киевской области без разрешения суда;

сообщать суду об изменении места своего жительства;

воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;

сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

Дополнение

Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более чем 3,2 миллиарда гривен.

Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

В июне ВАКС продлил до 5 августа срок действия меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в получении взятки.