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Суд продлил меру пресечения для Насирова до 4 сентября

Киев • УНН

 • 163 просмотра

Высший антикоррупционный суд продлил обязанности для экс-главы ГФС Романа Насирова до 4 сентября 2025 года. Он подозревается в получении взятки и нанесении ущерба государству на более чем 2 млрд грн.

Суд продлил меру пресечения для Насирова до 4 сентября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил до 4 сентября срок действия обязанностей, возложенных на бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в получении взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию ВАКС.

Детали

Продлить на два месяца срок действия обязанностей, возложенных на Романа Михайловича (...) Срок действия обязанностей установить – до 4 сентября 2025 года

- сказал судья.

На него также возложили следующие обязанности:

  • прибывать по вызову;
    • не покидать пределы Киевской области без разрешения суда;
      • сообщать суду об изменении места своего жительства;
        • воздерживаться от общения с определенными в постановлении суда лицами;
          • сдать на хранение заграничные паспорта и носить электронный браслет.

            Дополнение

            Экс-глава ГФС Роман Насиров с 2017 года является обвиняемым в нанесении более 2 млрд грн убытков государству из-за принятия ряда безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами компаниям, задействованным в так называемой "газовой схеме", организатором которой считают бывшего народного депутата Александра Онищенко.

            Также Насиров - фигурант дела о взятке в 722 млн грн. По версии следствия, экс-глава ГФС Украины при посредничестве своего советника получил более 722 млн грн неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с обеспечением возмещения НДС агрохолдингу в более чем 3,2 миллиарда гривен.

            Предоставление неправомерной выгоды в иностранной валюте (5,5 млн долларов США и 21 млн евро), как сообщалось, происходило с использованием ряда компаний, зарегистрированных за рубежом, принадлежавших владельцу агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку.

            В июне ВАКС продлил до 5 августа срок действия меры пресечения для экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого подозревают в получении взятки.

            Павел Башинский

            Павел Башинский

            политикаКриминал и ЧП
            Роман Насиров
            Киевская область
            Государственная фискальная служба Украины
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