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Суд продовжив запобіжний захід для Насірова до 5 серпня

Київ • УНН

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ВАКС продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову ДФС Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря. Він зобов'язаний носити електронний браслет.

Суд продовжив запобіжний захід для Насірова до 5 серпня

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив до 5 серпня строк дії запобіжного заходу для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в отриманні хабаря. Про це УНН повідомили в пресслужбі САП.

Вищий антикорупційний суд до 5 серпня продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Державної фіскальної служби

- повідомили в САП.

Насіров вийшов з СІЗО під заставу, однак зобов'язаний носити електронний браслет для контролю його пересування.

Доповнення

Ексголова ДФС Роман Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяним у так званій "газовій схемі", організатором якої вважають колишнього народного депутата Олександра Онищенка.

Також Насіров - фігурант справи щодо хабара у 722 млн грн. За версією слідства, ексочільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 млн грн неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у понад 3,2 мільярда гривень. Надання неправомірної вигоди в іноземній валюті (5,5 млн доларів США та 21 млн євро), як повідомлялося, відбувалося із використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, що належали власнику агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олегу Бахматюку.

Вищий антикорупційний суд  ухвалив рішення продовжити запобіжний захід для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

Раніше Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову ДФС Романа Насірова, а крім того, встановив для нього розмір застави у 40 млн гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Насіров Роман Михайлович
Державна фіскальна служба України
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