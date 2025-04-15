Державна фіскальна служба України

САП вимагає арешту ексголови ДФС Насірова, обвинуваченого у зловживаннях, з можливістю застави у 75 млн. Насіров фігурує у справі про збитки державі на 2 млрд грн.
Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.
Колишньому першому заступнику голови ДФС повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Через його бездіяльність держава втратила право вимоги щодо сплати податків на суму понад 641 млн грн.
На польсько-українському кордоні наразі не фіксується блокада пунктів пропуску. Держприкордонслужба не отримувала додаткової інформації від польської сторони щодо можливої блокади з 15 листопада.
Колишній працівник фіскальної служби створив мережу фіктивних компаній для експорту зерна без сплати податків. Через схему у 2024 році було вивезено понад 110 тисяч тонн продукції на суму 1,055 млрд грн.
Система митного оформлення у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" працює в аварійному режимі через оновлення ПЗ. Можливі затримки та накопичення транспорту на в'їзд та виїзд з України.
Держспецзв'язок попереджає про нову хвилю фішингових атак на бухгалтерів українських підприємств через підроблені листи від ДПС. Зловмисники отримують доступ до комп'ютерів через шкідливе ПЗ в PDF-файлах.
На одеській митниці виявили спробу незаконного вивезення 42 вінтажних фотоапаратів до Туреччини. Серед них - раритетні моделі Zeiss, Kodak, FED та інших виробників 1930-1960 років.
На Київщині три громади ігнорують подання інформації щодо інвентаризації сільгоспземель та сплати податків. З початку року вже задекларовано додатково 170 млн грн плати за землю, з яких 157 млн надійшли до бюджетів.
Соцопитування показало, що НАБУ і митниці довіряють лише 33% українців, понад 60% висловлюють недовіру. Попри однакові показники, митницю планують перезапускати, а НАБУ продовжує працювати без змін.
ELEKS виграла тендер на розробку електронної системи обігу алкоголю та тютюну еАкциз в Україні. Система замінить паперові акцизні марки на електронні з Datamatrix-кодами, запуск заплановано на 2026 рік.
Податковий комітет Ради не реагує на порушення податківців, включаючи Сокура. Голова руху #SaveФОП стверджує, що Гетманцев контролює всі кадрові призначення в ДПС, навіть на місцевому рівні.
Голова податкового комітету ВР Гетманцев не реагує на порушення свого колишнього помічника Сокура в ДПС. НАЗК перевіряє декларації та спосіб життя Сокура, але комітет не планує розглядати це питання.
Експерт розповів про можливі ускладнення при сплаті підвищеного військового збору. Зазначив, що механізм сплати недосконалий і потребує доопрацювання.
Верховна Рада прийняла закон про введення гарантованого податкового зобов'язання для виробників етилового спирту та біоетанолу. Виробники сплачуватимуть акцизний податок з обсягу, що відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.
НАЗК перевірило 734 декларації посадовців, з яких лише 1 не мала порушень. 46% перевірених декларацій містять порушення на загальну суму 1,86 млрд грн.
Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев ігнорує звинувачення проти свого ставленика в ДПС Євгенія Сокура. Сокур може бути замішаним у внесенні недостовірних даних до декларації та перевищенні службових повноважень.
На українсько-польському кордоні призупинено рух у деяких пунктах пропуску через проблеми з базою даних Польщі. У "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" зупинено рух, в інших обмежено в'їзд та виїзд.
Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації.
Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS. Це дозволить ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків та сприятиме економічній стабільності країни.
69-річний українець намагався незаконно вивезти дві скрипки 18-19 століть за підробленими документами. Митники виявили порушення на посту "Малий Березний", інструменти вилучено для експертизи.
Попри те, що в. о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур фігурує в низці скандалів, проти нього відкрита кримінальна справа і проводиться перевірка НАЗК, він продовжує обіймати високу посаду. Ймовірно це можливо завдяки політичному покровительству.
За два роки в системі NCTS оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій. Кількість декларацій за останній рік зросла у 3,7 рази, загальна сума гарантування сягнула 450 млн євро.
Відсутність майже 2,6 млн грн у декларації одного з головних податківців країни Сокура може стати приводом для розслідування НАЗК, вважає юрист.
Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік 2,6 млн грн від продажу цінних паперів. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади.
Комітет ВР з питань фінансів планує розглянути урядовий законопроєкт 11416д про підвищення податків цієї п'ятниці. Законопроєкт передбачає збільшення податків на 58 млрд грн у 2023 році та 137 млрд грн у 2024 році.
Усе більше уваги прикуто до постаті Євгенія Сокура, в. о. заступника голови ДПС України, щодо якого НАЗК розпочало перевірку через ймовірне приховування інформації про співмешканку у своїх деклараціях. Експерти вважають, що чиновника варто відсторонити на час перевірки.
Голова руху #SaveФОП Сергій Доротич вважає, що в. о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура слід звільнити за недостовірне декларування. Експерт наголошує на необхідності жорсткого покарання чиновників за порушення закону.
На кордоні з Польщею митники виявили 168 прихованих смартфонів Xiaomi вартістю 2 млн грн. 19-річний водій мікроавтобуса намагався незаконно ввезти їх в Україну, сховавши за обшивкою салону.
Голова Advanter Group Андрій Длігач закликає замінити керівництво податкової і митниці, включаючи в. о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура. Він наголошує на необхідності очищення від осіб, які вказують недостовірні дані в деклараціях.