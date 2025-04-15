Державна фіскальна служба України

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18174 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128951 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123445 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124870 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123747 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127080 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 190042 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76708 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163962 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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САП просить для колишнього голови Насірова тримання під вартою з можливістю внесення 75 млн гривень застави

САП вимагає арешту ексголови ДФС Насірова, обвинуваченого у зловживаннях, з можливістю застави у 75 млн. Насіров фігурує у справі про збитки державі на 2 млрд грн.

Політика • 11 квітня, 11:33 • 5792 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід Насірову до 10 червня

Суд продовжив дію обов'язків для Романа Насірова, включаючи заборону виїзду з Київської області та носіння електронного браслета. Він є обвинуваченим у завданні державі збитків на 2 млрд грн.

Політика • 10 квітня, 08:42 • 9877 перегляди

Списання податків на понад 641 млн грн: ексзаступнику голови ДФС Білану повідомили підозру

Колишньому першому заступнику голови ДФС повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Через його бездіяльність держава втратила право вимоги щодо сплати податків на суму понад 641 млн грн.

Політика • 25 лютого, 15:39 • 28896 перегляди

Блокада пунктів пропуску польськими фермерами наразі не фіксується - прикордонники

На польсько-українському кордоні наразі не фіксується блокада пунктів пропуску. Держприкордонслужба не отримувала додаткової інформації від польської сторони щодо можливої блокади з 15 листопада.

Суспільство • 15 листопада, 08:28 • 14872 перегляди
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Компанії-оболонки та посіпака на митниці: як колишній фіскал дурить державу на експорті зернових

Колишній працівник фіскальної служби створив мережу фіктивних компаній для експорту зерна без сплати податків. Через схему у 2024 році було вивезено понад 110 тисяч тонн продукції на суму 1,055 млрд грн.

Економіка • 13 листопада, 13:58 • 161002 перегляди

Міжнародних перевізників попередили про можливі затримки на кордоні України з Польщею

Система митного оформлення у пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" працює в аварійному режимі через оновлення ПЗ. Можливі затримки та накопичення транспорту на в'їзд та виїзд з України.

Суспільство • 2 листопада, 16:07 • 21557 перегляди

У Держспецзв'язку попередили українських бухгалтерів про можливу хакерську атаку

Держспецзв'язок попереджає про нову хвилю фішингових атак на бухгалтерів українських підприємств через підроблені листи від ДПС. Зловмисники отримують доступ до комп'ютерів через шкідливе ПЗ в PDF-файлах.

Кримінал та НП • 30 жовтня, 12:47 • 13281 перегляди

На Одещині митники запобігли незаконному вивезенню колекції вінтажних фотоапаратів

На одеській митниці виявили спробу незаконного вивезення 42 вінтажних фотоапаратів до Туреччини. Серед них - раритетні моделі Zeiss, Kodak, FED та інших виробників 1930-1960 років.

Суспільство • 30 жовтня, 03:18 • 50687 перегляди

Три громади Київщини не звітують про інвентаризацію с/г земель: Кравченко звернувся до правоохоронців

На Київщині три громади ігнорують подання інформації щодо інвентаризації сільгоспземель та сплати податків. З початку року вже задекларовано додатково 170 млн грн плати за землю, з яких 157 млн надійшли до бюджетів.

Економіка • 28 жовтня, 16:04 • 18110 перегляди
Ексклюзив

Соцопитування показало кризу довіри до НАБУ і митниці: чи буде реформа антикорупційного бюро?

Соцопитування показало, що НАБУ і митниці довіряють лише 33% українців, понад 60% висловлюють недовіру. Попри однакові показники, митницю планують перезапускати, а НАБУ продовжує працювати без змін.

Кримінал та НП • 28 жовтня, 15:21 • 135164 перегляди

Естонська IT-компанія розроблятиме систему електронних акцизів на алкоголь і тютюн

ELEKS виграла тендер на розробку електронної системи обігу алкоголю та тютюну еАкциз в Україні. Система замінить паперові акцизні марки на електронні з Datamatrix-кодами, запуск заплановано на 2026 рік.

Економіка • 17 жовтня, 13:11 • 10994 перегляди
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Диктатура в комітеті Гетманцева. Експерт розповів чому податковий комітет Ради не реагує на порушення в ДПС

Податковий комітет Ради не реагує на порушення податківців, включаючи Сокура. Голова руху #SaveФОП стверджує, що Гетманцев контролює всі кадрові призначення в ДПС, навіть на місцевому рівні.

Політика • 16 жовтня, 11:39 • 67659 перегляди
Ексклюзив

Податковий комітет Ради ігнорує скандал із в.о. заступника голови ДПС Сокуром

Голова податкового комітету ВР Гетманцев не реагує на порушення свого колишнього помічника Сокура в ДПС. НАЗК перевіряє декларації та спосіб життя Сокура, але комітет не планує розглядати це питання.

Політика • 15 жовтня, 11:01 • 118041 перегляди
Ексклюзив

Юрист пояснив, які проблеми зі сплатою військового збору можуть виникнути, якщо закон про підвищення податків набуде чинності

Експерт розповів про можливі ускладнення при сплаті підвищеного військового збору. Зазначив, що механізм сплати недосконалий і потребує доопрацювання.

Економіка • 12 жовтня, 11:21 • 158944 перегляди

Рада ввела гарантований податок для виробників спирту і біоетанолу

Верховна Рада прийняла закон про введення гарантованого податкового зобов'язання для виробників етилового спирту та біоетанолу. Виробники сплачуватимуть акцизний податок з обсягу, що відповідає максимальній продуктивності їхнього обладнання.

Економіка • 9 жовтня, 11:01 • 12730 перегляди

Стало відомо про порушення, які виявило НАЗК в деклараціях посадовців цього року

НАЗК перевірило 734 декларації посадовців, з яких лише 1 не мала порушень. 46% перевірених декларацій містять порушення на загальну суму 1,86 млрд грн.

Політика • 9 жовтня, 08:52 • 12125 перегляди

Скандали у податковій: як Гетманцев "не помічає" порушень свого протеже

Голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев ігнорує звинувачення проти свого ставленика в ДПС Євгенія Сокура. Сокур може бути замішаним у внесенні недостовірних даних до декларації та перевищенні службових повноважень.

Політика • 7 жовтня, 09:08 • 131294 перегляди

На кордоні з Польщею не працюють деякі пункти пропуску: що відомо

На українсько-польському кордоні призупинено рух у деяких пунктах пропуску через проблеми з базою даних Польщі. У "Ягодин-Дорогуськ" та "Устилуг-Зосин" зупинено рух, в інших обмежено в'їзд та виїзд.

Суспільство • 5 жовтня, 21:14 • 24007 перегляди
Ексклюзив

Гетманцев покриватиме Сокура до останнього. Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації

Ексвійськовий розповів, чи відповідатиме найвпливовіший податківець за неправду в декларації.

Політика • 4 жовтня, 11:50 • 205740 перегляди

Україна вперше провела міжнародний обмін даними про фінансові рахунки: що це означає

Україна здійснила перший міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом CRS. Це дозволить ефективніше боротися з ухиленням від сплати податків та сприятиме економічній стабільності країни.

Економіка • 4 жовтня, 09:52 • 12092 перегляди

Чоловік намагався вивезти з України дві старовинні скрипки: що відомо

69-річний українець намагався незаконно вивезти дві скрипки 18-19 століть за підробленими документами. Митники виявили порушення на посту "Малий Березний", інструменти вилучено для експертизи.

Кримінал та НП • 3 жовтня, 13:38 • 13270 перегляди

Корупційний слід: як найвпливовіший податківець Сокур уникає відповідальності за порушення в ДПС

Попри те, що в. о. заступника голови ДПС Євгеній Сокур фігурує в низці скандалів, проти нього відкрита кримінальна справа і проводиться перевірка НАЗК, він продовжує обіймати високу посаду. Ймовірно це можливо завдяки політичному покровительству.

Політика • 3 жовтня, 09:39 • 184040 перегляди

2 роки "митному безвізу" в Україні: оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій

За два роки в системі NCTS оформлено майже 120 тисяч транзитних декларацій. Кількість декларацій за останній рік зросла у 3,7 рази, загальна сума гарантування сягнула 450 млн євро.

Економіка • 3 жовтня, 06:57 • 14802 перегляди
Ексклюзив

Відсутність майже 2,6 млн грн у декларації одного з головних податківців країни Сокура може стати приводом для розслідування НАЗК - юрист

Відсутність майже 2,6 млн грн у декларації одного з головних податківців країни Сокура може стати приводом для розслідування НАЗК, вважає юрист.

Політика • 2 жовтня, 08:41 • 104391 перегляди
Ексклюзив

Справа на мільйони або куди зникли кошти із декларації в.о. заступника голови ДПС Сокура

Євгеній Сокур не відобразив у декларації за 2023 рік 2,6 млн грн від продажу цінних паперів. За це його можуть притягнути до адміністративної відповідальності і заборонити займати державні посади.

Економіка • 1 жовтня, 10:28 • 196473 перегляди

Профільний комітет розгляне законопроєкт про підвищення податків у п'ятницю

Комітет ВР з питань фінансів планує розглянути урядовий законопроєкт 11416д про підвищення податків цієї п'ятниці. Законопроєкт передбачає збільшення податків на 58 млрд грн у 2023 році та 137 млрд грн у 2024 році.

Економіка • 30 вересня, 08:10 • 46489 перегляди

Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

Усе більше уваги прикуто до постаті Євгенія Сокура, в. о. заступника голови ДПС України, щодо якого НАЗК розпочало перевірку через ймовірне приховування інформації про співмешканку у своїх деклараціях. Експерти вважають, що чиновника варто відсторонити на час перевірки.

Політика • 27 вересня, 09:40 • 165757 перегляди
Ексклюзив

Ситуація з в.о. заступника голови ДПС Сокуром – приклад того, як чиновники зневажають законодавство - експерт

Голова руху #SaveФОП Сергій Доротич вважає, що в. о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура слід звільнити за недостовірне декларування. Експерт наголошує на необхідності жорсткого покарання чиновників за порушення закону.

Політика • 26 вересня, 11:11 • 101639 перегляди

19-річний хлопець намагався приховано провезти з Польщі смартфони на 2 млн гривень

На кордоні з Польщею митники виявили 168 прихованих смартфонів Xiaomi вартістю 2 млн грн. 19-річний водій мікроавтобуса намагався незаконно ввезти їх в Україну, сховавши за обшивкою салону.

Кримінал та НП • 25 вересня, 11:31 • 13263 перегляди
Ексклюзив

Чиновникам, які брешуть у деклараціях, не місце на держслужбі, тому в.о. заступника голови ДПС має бути звільнений – експерт

Голова Advanter Group Андрій Длігач закликає замінити керівництво податкової і митниці, включаючи в. о. заступника голови ДПС Євгенія Сокура. Він наголошує на необхідності очищення від осіб, які вказують недостовірні дані в деклараціях.

Політика • 25 вересня, 06:48 • 72364 перегляди