Державна фіскальна служба України

Шерше ля фам, або як "прихована" співмешканка може позбавити кар'єри одного з головних податківців

Усе більше уваги прикуто до постаті Євгенія Сокура, в. о. заступника голови ДПС України, щодо якого НАЗК розпочало перевірку через ймовірне приховування інформації про співмешканку у своїх деклараціях. Експерти вважають, що чиновника варто відсторонити на час перевірки.